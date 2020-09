Emilio Gómez: “Parecía todo perdido, pero nunca dejé de creer”

“Nunca es tarde Roland Garros”. Con esa frase Emilio Gómez celebró en redes sociales su clasificación al cuadro principal del Abierto de Francia 2020 tras derrotar en la tercera ronda de la qualy al kazajo Dmitry Popko.

Ayer, los principales medios del país y del mundo se hicieron eco de la victoria del tricolor ponderando que su padre, Andrés Gómez, fue el campeón del torneo en 1990.

“Pensé que estaba todo perdido, pero nunca dejé de creer”, dijo Emilio en una entrevista en vivo al periodista Kenny Castro.

Tras la victoria, un poco más relajado, el tricolor actual número 154 del mundo, confesó que incluso jugó con temor de lesión. “En la mañana cuando fui a calentar tuve un pequeño espasmo en la espalda, estuve un poco restringido al momento de calentar y después me costó mucho jugar, pero las ganas de ganar fueron más grandes que todo el dolor y la molestia que tenía”, aseguró el ecuatoriano en referencia a la derrota del primer set. “No puedo estar más feliz de lo que he hecho, pero no puedo quedar conforme”, apostilló.

Emilio confesó que llegó a Roland Garros enfocado en alcanzar el pase al cuadro principal, un logro que a Ecuador se le había hecho esquivo por 10 años, mientras que a Gómez en 8 ocasiones anteriores, pero solo del certamen parisino, sino también del US Open.

“El éxito de haber pasado esta qualy después del primer partido fue acogerme a esa historia, la llevé conmigo a la cancha”, acotó.

“Abracé al flaco”, dijo refiriéndose al capitán Copa Davis, Raúl Viver, quien lo acompañó en este desafío. “Yo estaba llorando como un niño”, contó Emilio, pues rompió en llanto de la emoción, al mismo tiempo que recordaba que en 2017 estuvo a punto del retiro definitivo del tenis debido a los malos resultados.

“Agradezco a todos los que han estado pendientes, Ecuador… Seguramente mi papá recibió más llamadas que yo”, sonrió.

Entre el jueves y viernes el tenista tricolor, de 28 años, descansó para recuperarse y estar listo para enfrentar el segundo Grand Slam del año, que este 2020 se disputará del 27 de septiembre al 11 de octubre debido a la pandemia.

Sonego (#46), el rival en la primera ronda

Tiene 25 años, es italiano, actualmente aparece en el puesto 46 del mundo y desde ayer tiene la atención de todo el Ecuador, luego de que ayer el sorteo entre los que accedieron desde la clasificación determinó que será el rival de Emilio Gómez en la primera ronda del Roland Garros. Ambos no registran enfrentamientos. El ganador enfrentará al triunfador del duelo Gael Monfils (9) y Alexandr Búblik.