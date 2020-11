Emelec ante un choque decisivo

El Emelec modelo 2020 es luces y sombras, pero si realmente quiere pelear por algo importante en esta temporada hoy deberá vencer en el estadio de Ponceano a Liga de Quito, el puntero de la segunda etapa de la LigaPro, que tiene asegurada su presencia en una hipotética final.

Tan impredecible es el equipo dirigido por Ismael Rescalvo, que en menos de dos semanas pasó de una frustrante eliminación de la Copa Sudamericana a golear a Liga de Portoviejo en el estadio Reales Tamarindos y luego volver a ceder puntos en el Capwell frente a Técnico Universitario.

Los azucenas (16) llegan con cuatro unidades de ventaja sobre los azules (12) y como la pandemia obligó a modificar el sistema de competencia, esta puede ser la última vez que se midan en este año. Al ser un juego de los denominados de seis puntos (los tres que se podrían sumar, más los tres que no se le permite cosechar al contrincante), el del 18 de noviembre resulta trascendental en las aspiraciones del Bombillo, que en la tabla acumulada recién aparece en la novena casilla con 28 unidades, 23 menos que los universitarios.

LAS BAJAS

Para esta ocasión, el estratega español no podrá contar con el golero Pedro Ortiz, el centrocampista José Francisco Cevallos y el delantero Joao Rojas, quienes fueron convocados a la selección ecuatoriana para la jornada doble de la eliminatoria del Mundial Catar 2022. En contraste, recupera al delantero Roberto Ordóñez, ausente en el compromiso anterior por un tema de carácter personal.

Aunque no tiene tantas bajas como su rival de turno, Emelec ha mostrado serios desniveles cuando no logra mantener una base fija en su once titular. La presencia de la Tuka Ordóñez, realizando la función de doble nueve con Facundo Barceló, potencia el ataque, pero necesita que la línea medular genere fútbol para alimentar a los hombres de ofensiva.

La ausencia de Cevallos le quita ideas en ese sector. No se descarta la posibilidad de que, ante lo limitado que resulta su plantel, el español Rescalvo evalúe el estado físico de los convocados a la Tricolor y los incluya a última hora en la lista de concentrados, aunque sea para tenerlos en la banca de suplentes y contar con más opciones de variantes en caso de ser necesario.

Si Emelec no suma, prácticamente se quedará con las manos vacías este año.