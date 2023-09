Eliminatorias 2026: Brasil y Bolivia, un partido para romper récords

#VemJogarJunto! 💛🇧🇷



A venda de ingressos para Brasil x Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, acabou de abrir!



✅ Compre pelo site https://t.co/pIWTmdlj2q



No dia 8 de setembro, às 21h45, a Seleção joga no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).



Vamos juntos!… pic.twitter.com/li4Rh2TcJ6