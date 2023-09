Chito Vera: "estoy dentro, manden los contratos y hagámoslo"

"No hay manera de que esta pelea no ocurra, no existirá un mejor momento que este, hagan que pase", con estas palabras, el peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera dejó claro que está listo para intentar convertirse en el primer campeón ecuatoriano de UFC.

El manabita, en entrevista con Ariel Helwani, en su programa The MMA Hour, habló sobre la posibilidad de enfrentar al actual monarca de la categoría de peso gallo, Sean O'Malley, en diciembre de este año, en una revancha que sería la pelea más grande pelea por el título de esta división.

"Le envié un texto a Dana White (presidente de UFC), le dije si quieres darme el combate por el título, estoy listo para ponerme los guantes y pelear. Ya hice mi parte, todo depende de UFC, ellos deciden, pero algo me dice que también quieren que se de. No existe mejor momento para la revancha que este".

El tricolor de 30 años dijo que su prioridad es la pelea por el título, sin embargo, tiene un abanico de posibles rivales a los que podría enfrentar, en caso de que la pelea con 'Suga' no se concrete.

O'Malley habla mucho y dice que quiere el combate, pues que envíen los contratos y firmo esa mierda. Yo puedo pelear por el título, pero también ir por Sterling, Merab o una revancha con Cory, es él quien tiene algo que probar Chito

Las condiciones están dadas para que Chito Vera tenga su tan ansiada oportunidad por el título, objetivo que persiguió desde su llegada a la compañía en 2014. En diciembre de 2023, tras casi 10 años en UFC fajándose a punta de puños y arrechera, en los que 'conquistó' al mundo de las artes marciales mixtas, podría ser el primer ecuatoriano en ser campeón.

