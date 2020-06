Edwin Valencia solo se enfoca en el Barcelona de Ecuador

Edwin Valencia Castillo no quiere ilusionarse tanto. Hace pocos días escuchó a Carlos Alfaro Moreno, presidente del Barcelona de Guayaquil, indicar que el Barcelona de España continúa interesado en él, pero el atacante, de 17 años, prefiere esperar a que llegue una oferta formal.

Valencia, quien milita en las reservas del cuadro canario, recordó que ese interés del equipo europeo no es algo nuevo, pues el año anterior, cuando integró la selección Sub-17 de Ecuador, que clasificó al Mundial de Brasil, fue observado por unos emisarios del elenco culé, pero al final “no se concretó nada”.

“El año pasado supe que me vinieron a observar personas del Barcelona (España). La verdad que me ilusioné mucho, me dijeron que luego del Sudamericano (Sub-17 de Perú) iba a viajar para hacer una pasantía allá, pero no se dio. Ahora escuché al presidente del equipo (Alfaro Moreno) hablar sobre eso, pero no me quiero inquietar hasta que no se cumpla”, dijo el atacante nacido en Lago Agrio.

Su llegada al Ídolo

Su talento con el balón y su capacidad goleadora fue lo que le permitió a Valencia llegar a Barcelona en marzo de 2018.

Recordó que las puertas en el Ídolo se le abrieron, luego de un partido amistoso que pudo disputar con las reservas del elenco canario (a fines de 2017), cuando jugaba en la escuela de fútbol de Pedro Pablo ‘Papi’ Perlaza.

“Con el Papi Perlaza vinimos más de treinta chicos a disputar algunos amistosos con Barcelona. Recuerdo que ese día el profe me puso unos minutos a jugar contra las reservas. En ese momento íbamos empatando (1-1), pero al poco tiempo de haber entrado marqué el gol del triunfo. Juan Madruñero (DT de la Sub-16 de Barcelona) me estaba viendo y en marzo de 2018 me llamó”.

El ariete, de padres colombianos, comentó que en su primer año con los amarillos le fue bien, pues “anoté 16 goles en 16 partidos”.

En cuanto a la paralización del fútbol, por la pandemia del coronavirus, Valencia afirmó que durante este tiempo ha aprovechado un parque que hay junto a su casa (norte de Guayaquil) para realizar trabajos con el balón.

“Ya estoy ansioso por volver. Nos dijeron que en 15 días regresamos a las canchas, pero hasta eso trabajo vía Zoom con los otros compañeros y además aprovecho a realizar algo con el balón, en un parque cercano a mi casa, donde me ayudan algunos vecinos a practicar”.

Por otro lado, Valencia acotó que por ahora su principal anhelo es destacar en las reservas de Barcelona y ganarse un puesto en el once de Fabián Bustos. “Ojalá todo salga bien, sé que debo trabajar, para aprovechar la oportunidad”.

Hay un convenio con el Barcelona de España

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, afirmó que debido a su amistad con Ramón Planes, secretario técnico del Barcelona español, se estableció un acuerdo institucional, para que jugadores del club amarillo puedan ser observados por el elenco catalán.

“Tenemos un convenio con el Barça, incluso, para pasantías de entrenadores con ida y vuelta”, aseguró el titular canario.