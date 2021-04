Eduardo Favaro consideró justo el empate entre Macará y la Católica

Eduardo Favaro, entrenador de Macará, consideró justo el empate que logró como visitante su equipo ante la Universidad Católica (1-1), el pasado jueves en el Atahualpa.

LigaPro: Las fechas seis y siete, con horarios modificados Leer más

“Me parece que fue un tiempo para cada uno. En el primero no presionamos sabiendo que Católica maneja bien el balón, no éramos precisos con la tenencia. Nos convierten y luego no nos generaron. En el segundo tiempo salimos más agresivos para recuperar la pelota y no dejarlos jugar. Tuvimos varias chances y llegó el gol que es lo que pretendemos”, dejó saber el uruguayo.

El Lolo, como también se lo conoce al extécnico de Aucas y El Nacional, admite que todavía necesitan tiempo para encontrar el ritmo de juego ideal.

“Ya vemos que tenemos alternativas en la banca. Me parece que es un justo resultado por lo que hicieron ambos equipos, nos medimos a un equipo que ya tiene una idea desde hace tiempo. Estamos aún en formación”, dijo el estratega.

Favaro reconoce que mejores soluciones solo van a tener conforme se consolide la idea. “Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando”, expresó el adiestrador.