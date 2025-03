Ecuador vs. Chile: La Tricolor pone a prueba su invicto y su solidez defensiva

La Tricolor lleva seis partidos sin perder (cuatro victorias y dos empates) y el martes 25 de marzo, frente a Chile, pone en juego esta racha, en un duelo que la podría dejar a las puertas de la clasificación al Mundial de 2026.

Una de las claves de la buena campaña tricolor es su defensa, que cuenta con nombres como Piero Hincapié, Willian Pacho o Félix Torres, junto al arquero Hernán Galíndez, que en seis partidos han sacado en cero el arco en cinco ocasiones.

El exmundialista Frickson Erazo calificó a la zona posterior tricolor como “la mejor defensa de Sudamérica porque cada uno de los futbolistas está jugando en las mejores ligas del mundo. Además, todos disputan el puesto y quien queda fuera es porque el titular está en un mejor momento”.

Otro de los puntos altos es que se trata de la zaga menos batida de las eliminatorias, con tan solo cinco goles en contra en 13 partidos, lo que representa un promedio de 0,38 goles por encuentro.

El exlateral Ulises de la Cruz resaltó estas estadísticas y agregó que “Ecuador juega mejor de visitante, es un equipo fuerte físicamente y cuenta con una defensa que tiene jugadores en buen momento en clubes importantes. Entonces es difícil que le hagan un gol”.

Ecuador se ubica en el segundo lugar de las eliminatorias. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Indicó que “la línea de tres que implementa el técnico ha sido eficaz”, aunque fue crítico al señalar que en ocasiones “el funcionamiento del equipo no ha sido claro”.

Giovanny Caicedo reafirmó lo dicho por sus excompañeros sobre la zaga. “Los defensores están en un buen nivel y eso se demostró cuando enfrentaron a jugadores de la talla de Vinícius, Luis Díaz, Salomón Rondón o Darwin Núñez”.

Caicedo destacó que “lo importante es que la selección está haciendo valer la condición de local, sin embargo no muestra todavía buen fútbol porque el entrenador no ha tenido el tiempo suficiente para que los jugadores puedan acoplarse a lo que quiere”.

EL ANÁLISIS DE LA ROJA

Con respecto al cotejo ante los chilenos, De la Cruz señaló que “se enfrentarán equipos con dos caras: el local viene sin sumar puntos desde hace mucho tiempo, no ha podido arrancar en esta eliminatoria, no ha tenido un recambio; ante un Ecuador sólido, que no ha perdido en los últimos partidos y que es favorito, pero eso hay que demostrarlo en la cancha”.

Mientras que La Cuchara prevé que “será un partido cerrado, donde Chile va a querer recuperarse porque es local y Ecuador juega bien de visitante, por lo que creo que podrá quedarse con los tres puntos”.

