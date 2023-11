Ecuador vs Chile: Conoce el once titular de la Tri

Ambiente de fiesta en el estadio Rodrigo Paz en la previa del Ecuador vs Chile

El entrenador de Ecuador, Félix Sánchez, no volvió hacer grandes cambios para enfrentar a Chile, el 21 de noviembre del 2023, desde las 18:30 en el estadio Rodrigo Paz de Quito.

Volvió a confiar en la mayoría de los jugadores que estuvieron ante Venezuela, donde empataron.

Ante los chilenos va con Alexander Domínguez en el arco, la defensa con Angelo Preciado, Félix Torres, Robert Arboleda que reemplaza a Piero Hincapié que esta con doble tarjeta amarilla y William Pacho.

La media va con Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Junior Sornoza y Kendry Páez, dejando en el ataque a Ángel Mena y Kevin Rodríguez.

Sánchez ha tenido muchos comentarios negativos, debido a la forma como juega la Tricolor, como el caso de Álex Aguinaga que en radio Redonda dijo: "Quiero que gane y después habrá tiempo para poder recomponer. La verdad la selección no me gusta, pero me gusta que gane" y fue enfático en señalar "Priorizo el resultado por encima de cualquier cosa”.

