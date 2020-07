El DT y las tareas inmediatas

La selección ecuatoriana es el único combinado -de 10- afiliado a Conmebol sin director técnico para las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Con el fracaso de revolución que traían entre manos los españoles Jordi Cruyff y Antonio Cordón, la Tri quedó más comprometida que antes y lo cierto es que quien llegue deberá trabajar contra reloj.

Se ha hablado de diferentes nombres como Guillermo Almada, Miguel Ángel Ramírez, Pául Vélez o Santiago Escobar. De estilos, también. Pero no de las tareas que tendrá el nuevo estratega apenas firme ese contrato con la FEF. Y son algunas.

Para el exentrenador de la selección ecuatoriana, Ernesto Guerra, el que llegue deberá formar una base de futbolistas inmediatamente.

“Puede sonar apresurado, pero siempre es bueno tener una base de jugadores en la cabeza para empezar a trabajar. Claro está, siempre que se alineen a la idea que se quiera. Yo estoy de acuerdo en que hay una gran camada de jugadores, no hay duda, pero los experimentados no son más un prospecto, son una realidad y las selecciones se alimentan de estos también”, dijo.

Además, el experimentado extécnico ecuatoriano apunta a que el nuevo timonel se introduzca en nuestro día a día en el fútbol e idiosincrasia.

“A mí me gustaría un ecuatoriano, pero no creo que se inclinen por esa línea. Esto lo digo porque ayudaría a entender a nuestros futbolistas y tiempo hay poco. Pero de no ser local, será interesante que converse con los técnicos de clubes para entender a jugadores que le interesen para la selección”, agregó el estratega tricolor.

Alfonso Obregón, exseleccionado tricolor, señaló a que algo que podría ayudarlos son los reportes que dejaron los entrenadores salientes.

“Se supone que el Cordón y Cruyff entregaron reportes a FEF de lo que habían adelantado, sería importante que puedan mostrárselo al nuevo para que ahorre algo de trabajo”, explicó.

Por ahora hay que esperar a que definan en FEF el próximo timonel del proyecto, pero le depara mucho por hacer en una Tri a la que ni si quiera le enciende la máquina.

Antecedente. El último entrenamiento presencial que tuvo la selección ecuatoriana de fútbol, fue bajo las órdenes de Jorge Célico, quien además de dirigir las divisiones formativas, está a cargo del desarrollo de estas selecciones.

Ver lo hecho

Aunque no debe existir mucho, el próximo DT debería ver los informes que dejaron los españoles por su paso en Ecuador. Eso, más lo hecho con el Bolillo servirá como antecedente para comenzar.

Una base

Con tan poco tiempo para iniciar a competir, formar una base de jugadores será determinante para el próximo entrenador. Los expertos coinciden que se debe unir experiencia y juventud.

Conciliar

En una federación tan dividida, deberá aislar a su grupo de aquellos y lograr que los referentes lleguen a una conciliación con la selección para contar con ellos. El nuevo DT los necesitará.

Involucrarse

Para ahorrar tiempo en la adaptación y el trabajo en el camerino, será importante reunirse con los entrenadores de los clubes a nivel local para conocer detalles de los jugadores seleccionables.