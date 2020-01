Doblete de Mena, uno a lo Panenka

Ángel Mena fue el gran protagonista de la victoria del León sobre el Querétaro, por 3-1, la noche del sábado por la primera fecha de la Liga de México.

El tricolor marcó un doblete. Los dos tantos fueron de penal. El primero sirvió para la igualdad parcial 1-1, a los 24 minutos. Mientras, el segundo fue para sentenciar el marcador final a los 72.

El primer penal fue un verdadero golazo. Lo ejecutó con mucha fuerza y metió el balón en el ángulo superior. Fue imposible la reacción del arquero.

El segundo penal, en cambio, generó un debate. Mena lo picó, pero no lo hizo bien y el balón fue muy lento y golpeó en el pie del arquero, antes de entrar al arco.

Después del partido, el jugador ecuatoriano reconoció que no lo cobró como esperaba.

“Ya tenía pensado hacerlo de esa manera (picarlo), pero no con tanto sufrimiento (risas). No agarré bien la pelota, pero lo importante es que entró y sirvió”, dijo.

Mena reconoció que estaba satisfecho con el rendimiento mostrado por el equipo, pero advirtió que nada servirá si al final de la temporada no logran cerrarlo con un título.

“Al final la gente va a recordar más si coronamos con un título todos estos goles. Será bonito para mí y para mi familia. Hay que seguir trabajando, esto recién empieza”, concluyó.

El gol de Mena fue comentado en todo lado. La mayor parte alabó la valentía del atacante, por el momento del partido. Al único que no le gustó fue al entrenador Ignacio Ambriz.

“ No lo vi (el penal), fue cuando me metí al banquillo, que casi nunca lo hago, volteo y veo al arquero que está como malabareando, ya hablaré con él (Mena) el martes, ese tipo de cosas no me gustan mucho”, anunció.

25 goles

lleva el ecuatoriano Ángel Mena con la camiseta del León, desde que llegó en la temporada 2019.