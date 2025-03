Wendy Montiel luchó contra los prejuicios en el fútbol de Ecuador 

En este Día de la Mujer, Wendy Montiel, médico en las diferentes categorías de Independiente del Valle, tanto en el equipo masculino como en el femenino, contó a EXPRESO que tuvo que ser constante y perseverante para trascender en un deporte que, en Ecuador, sigue siendo considerado solo para hombres. Los comentarios negativos estuvieron presentes en su proceso, pero nunca la doblegaron.

Montiel estudió la carrera de medicina debido a que sus padres, quienes también son doctores, le heredaron este gusto. Sin embargo, nunca se desligó de una de sus mayores pasiones desde su niñez: practicar deportes, sobre todo el fútbol, ya que fue ‘pelotera’ y una volante ‘chocolatosa’.

La medicina y el fútbol se encuentran: La pasión de Wendy Montiel por el deporte



Mientras realizaba sus estudios, dejó temporalmente la actividad física a un lado. Se enfocó en sus materias, y, además, el tiempo no le alcanzaba. Sin embargo, cuando ya estaba en los últimos semestres, entre 2014 y 2015, empezó a trabajar como comentarista deportiva en el programa Minuto Cero de Radio Diblú.

“Volver a involucrarme en el deporte, esta vez ya no como deportista, me hizo pensar en cómo podía combinar la medicina con el fútbol. Incluso, mis prácticas de medicina las realicé en River Ecuador (hoy Guayaquil City), y eso me impulsó a especializarme en este ámbito”, contó.

Wendy Montiel ha realizado 2 maestrías en Medicina. Cortesía

En 2015, Wendy tomó la decisión de viajar a España para continuar sus estudios. Realizó una maestría en Rehabilitación y Readaptación de Lesiones Funcionales en Actividad Física en la Universidad Politécnica de Madrid, y otra en Investigación en la Actividad Física en la Universidad de Valencia.

Desafíos por ser mujer en un deporte masculino: La experiencia de Wendy Montiel

A pesar de haber tenido la oportunidad de quedarse en Europa desarrollando su profesión, prefirió regresar a Ecuador para comenzar a construir su carrera. Sin embargo, al regresar y empezar a buscar trabajo, se encontró con obstáculos debido a su género.

“He tenido que abrirme camino y no ha sido fácil. Tuve la suerte de encontrar gente que me apoyó, pero también hubo quienes actuaron en contra. En algunos momentos, sentí esas percepciones antiguas de que las mujeres estamos destinadas solo a hacer ciertas cosas, o me decían que solo estaba para hacer una tarea específica y no me involucrara en otras”, reveló.

Wendy destaca que los jugadores siempre le han mostrado respeto. Cortesía

Agregó que tuvo que ser fuerte mentalmente para no dejarse derrumbar. “Me he encontrado con muchas personas con esta mentalidad, que de alguna manera no te permiten seguir avanzando o cristalizando los proyectos. Pero, como soy frontal, siempre expresaba mis conocimientos y mi opinión.”

Sin embargo, su actitud, la cual adoptó para no dejarse avasallar, le trajo consecuencias. “Me costó muchas oportunidades. A pesar de eso, siempre decía lo que pensaba en cuanto a lo profesional. Tuve roces y choques, pero me sirvieron para luchar por todos mis objetivos”.

"Respeto y conocimiento: La clave del éxito de Wendy Montiel en Independiente del Valle"



En 2016, volvió a River Ecuador para integrar su departamento médico. Un año después, en 2017, se le dio la oportunidad de ser parte de la selección femenina de Ecuador, que estaba dirigida por la técnica Vanessa Arauz. Desde 2018, forma parte de Independiente del Valle.

Destaca que los comentarios y obstáculos siempre provinieron de dirigentes o empleados. Sin embargo, los futbolistas le han mostrado respeto, pues ella también se lo ha ganado con sus conocimientos en medicina.

“Los jugadores responden mucho al conocimiento y al respeto. Con eso me encontré en IDV. Si es posible, les hago una explicación minuciosa para que se den cuenta de que conozco el tema y tengan confianza. En algún momento sentí machismo, pero con los jugadores predominó el respeto”, reveló.

