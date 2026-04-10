Alineaciones y previa del Delfín vs. Liga de Quito: ¿Quién ganará el duelo en el Estadio Jocay?

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

La octava jornada de la LigaPro 2026 nos regala un duelo choque que promete intensidad en el Estadio Jocay. Liga de Quito, impulsada por su reciente éxito en el plano internacional, visita a un Delfín que urge de puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.

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¿A qué hora juegan Delfín vs. LDU de Quito?

El compromiso abrirá la actividad de este viernes 10 de abril en la ciudad de Manta. Los aficionados podrán seguir las acciones en los siguientes horarios:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:00

Argentina, Chile y Brasil: 21:00

Estados Unidos (ET): 20:00

Canales de transmisión: ¿Dónde ver el partido en vivo?

Los de Manta esperan hacerse fuerte de local.Archivo

Para los hinchas que no asistan al Jocay, el encuentro estará disponible a través de las plataformas autorizadas por la LigaPro. En Ecuador, la transmisión oficial corre por cuenta de Zapping Sports y en señal abierta por Teleamazonas.

A recortar distancia con el líder

El equipo dirigido por Tiago Nunes llega con el ánimo a tope. Tras una convincente actuación en la Copa Libertadores, quieren trasladar ese dominio al torneo doméstico. Con figuras como Deyverson y el despliegue de Michael Estrada, Liga de Quito está octavo en la tabla con 10 puntos, a seis del líder Independiente del Valle (16).

El Cetáceo, obligado a reaccionar

Por su parte, el cuadro manabita atraviesa una etapa de transición y resultados irregulares. Jugar en casa siempre es un plus para el Delfín, que intentará aprovechar las condiciones climáticas de Manta para frenar el ritmo del equipo capitalino. Están ubicados en el décimo puesto con 8 unidades.

Alineaciones probables

Delfín SC: Heras; Hernández, Bedoya, Burdisso, Rubio; Valverde, Cavallero, Mendoza, Morocho, Perinciolo; Ayunta.

Liga de Quito: Valle; Quintero, Mina, Segovia, Quiñónez; Cornejo, Minda, Redes, Alvarado, Corozo; Estrada.

Tabla de posiciones Serie A LigaPro 2026