Una denuncia que alimenta las dudas

No se duda de nadie, pero se sospecha de todos. El juego de palabras resume el sentimiento que domina el balompié nacional, luego de que el renunciante presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur, denunciara supuestos actos de corrupción entre los colegiados, pero sin dar a conocer nombres de los involucrados.

Manteniendo en el anonimato la identidad de los supuestos implicados, entre otras cosas, el dirigente afirmó que “un presidente de un club invitó a cenar a los árbitros un día antes de su partido como local”. También se refirió a acusaciones cruzadas entre los directivos, quienes sospechan que algunos de sus colegas “manejan el arbitraje en el país”.

“Los involucrados que conocen del tema: Carlos Manzur, miembros de la Comisión de Arbitraje de la Federación, la propia Ecuafútbol, como organismo, son los que deben informar de manera precisa a la opinión pública respecto de todos los hallazgos al respecto. Esto no puede quedarse en una simple renuncia con piola”, le dijo a EXPRESO Nassib Neme, presidente de Emelec.

Álex De la Torre, expresidente de la Comisión de Disciplina de la FEF, también exige que la acusación tenga destinatarios fijos. “La situación es delicada, porque dar nombres y no tener pruebas sería una situación comprometedora para la persona que hace la acusación. Creo que la responsabilidad que tiene un presidente de la Comisión de Arbitraje, al dar declaraciones de que los jueces aceptaron invitaciones (a comer), deja mucha duda respecto a la situación. Creo que la Agremiación (de jueces) debe responder y pedir que el presidente o la persona que se pronunció de esta manera sea más específica y pueda aclarar todas las cosas que ha manifestado”.

Alfredo Intriago, excolegiado nacional, espera que la Agremiación de Árbitros del Ecuador pida pruebas y señale a los involucrados, pues de lo contrario “se está metiendo a todos en el mismo saco”.

“Este es un tema delicado, que afecta directamente la integridad de los jueces, como personas y como profesionales. Si se tiene pruebas de corrupción deberían salir y señalar a los involucrados. Creo que los colegas podrían salir con algo de nervios a pitar los encuentros, pues todas las miradas estarán sobre ellos”, advirtió.

Galo Sánchez, expresidente de la Comisión de Arbitraje y miembro de la Comisión de Disciplina de la FEF, fue más severo, aunque reconoció que las sospechas siempre han existido. “Esto no es nada nuevo. Siempre se han dado casos de llamadas y presiones a los árbitros. Los dirigentes desconfían de todo, pero mientras no haya pruebas, no se puede sancionar”, precisó.

También tuvo duras palabras en contra de Manzur, a quien lo invitó a revelar todo lo que sabe, para poder limpiar la imagen del balompié nacional. “Es algo cobarde de su parte renunciar. Si sabe de casos de sobornos o presiones, es importante que dé nombres y se trate de mejorar el arbitraje nacional”.

LIGAPRO PIDE ACLARACIÓN

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, se sumó a las voces que le piden a Manzur amplíe su acusación y señale directamente a las personas que, según él, cometieron actos de corrupción en el arbitraje.

“Solicito que aclare sus antedichas expresiones efectuadas a la prensa, particularmente en el sentido de a qué competiciones se refiere; y, de ser el caso para las organizadas por LigaPro (series A y B), inmediatamente nos facilite los documentos e información de soporte, con el fin de proceder en consecuencia, acorde a nuestra reglamentación”, señala Loor, en carta dirigida a Manzur.

LigaPro señaló su intención de manejar el tema arbitral, algo que De la Torre afirma está prohibido por la FIFA. “El reglamento establece que el presidente puede ser de fuera del seno de la federación. Deberían buscar un dirigente de experiencia que sea capaz de manejar la situación y dar soluciones”, apostilló.