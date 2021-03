Darío Tempesta: Me sorprendió porque estábamos encaminados

Darío Tempesta es el primer entrenador despedido de la temporada 2021 de la LigaPro. El argentino dejó Aucas después de perder el fin de semana ante Independiente del Valle. En números, el equipo no estaba mal, con cuatro unidades en cuatro fechas. Además, con Tempesta fue protagonista en la campaña anterior. Sin embargo, la directiva decidió cambiar de dirección. En el balance general, Tempesta aseguró a EXPRESO que faltó tiempo para ejecutar el plan de juego. A su criterio, el equipo respondió en la ofensiva, mientras que en el bloque defensivo tuvo muchos problemas dentro y fuera de la cancha. De todas maneras, se quedará en el país esperando una nueva oportunidad.

Mientras se concreta la llegada del argentino venezolano Héctor Bidoglio, el plantel estaría bajo el encargo de Máximo Villafañe. Todo esto, a puertas del inicio en la Copa Sudamericana, el jueves ante Guayaquil City.

¿Considera prematura su salida de Aucas?

Sí. Estábamos cumpliendo los objetivos propuestos. No olvidemos que estábamos con un equipo en formación, que estaba creciendo y que en fase ofensiva seguía siendo tan importante como el del año pasado, creando muchas situaciones de gol.

¿Qué le faltaba?

Faltaba equilibrarlo. Faltaba tiempo de trabajo pero estaba bien encaminado. No tengo duda de que con el correr del tiempo íbamos a ser protagonistas y a conseguir el objetivo principal que era clasificar a la Copa Libertadores del siguiente año.

¿Al decir que faltaba equilibrarlo se refiere a la defensa?

Sí. En general faltaba trabajo. Pero dentro del bloque defensivo pasamos por algunas cosas que ahora no son pretextos, pero son detalles que al final influyeron en el trabajo.

¿Cuáles?

Por ejemplo, nos hicieron cinco goles de penales (dos de Orense, dos de Independiente del Valle y uno de Emelec). Un penal es evitable, se puede trabajar para que esas cosas no pasen. Nos hicimos un gol en contra. Nos anotaron de tiro libre. Tuvimos la desgracia de perder al segundo arquero por una lesión y entró el tercer golero (Bismar Castro) a hacer sus primeras armas. Gustavo Vallecilla tuvo COVID-19 y no pudo entrenar con nosotros casi 21 días y cuando volvió tuvo que jugar sin tiempo de trabajo por las otras bajas. Se fue expulsado Carabalí (Franklin), se lesionó Mina (Richard). Es decir, defensivamente estábamos trabajando para conceptualizar al equipo y tener la respuesta esperada. Este año nos hicieron demasiados goles evitables. Esa es la diferencia con el año pasado, que muchos goles fueron por mérito del rival.

Stiven Tapiero dijo que el sistema que usted implementa es complejo, pero que una vez asimilado potenciaría mucho al equipo. ¿Qué opina al respecto?

Estoy de acuerdo. Estábamos orientados en ese tipo de trabajo, teníamos material para conseguirlo. Faltó tiempo. No nos dieron el espacio necesario. Me siento tranquilo y satisfecho con el trabajo que estábamos haciendo. Por eso también estoy muy sorprendido con la decisión que tomó la directiva.

En la pretemporada llegaron 12 jugadores y se fueron 10. ¿Cuánto tarda un entrenador en darle forma a un equipo bajo esas circunstancias?

Meses. No solo se trata de ubicarlos en la cancha y pedir ciertos movimientos, también hay que cambiar muchos hábitos adquiridos. Por ejemplo, para ponerlo en contexto, Viotti (Ángel) estuvo el año anterior jugando en Macará, con un fútbol que tiende a ser menos ofensivo. Lo mismo a Tapiero (Stiven) en Técnico Universitario. Cambiar esa mentalidad, esa toma de decisiones y seguridad toma un tiempo porque hay que conocerse con el nuevo compañero y eso se consigue con los partidos del fin de semana.

¿Qué resalta de Aucas de las primeras cuatro fechas ?

Tenía buen fútbol, muy buen ataque. Su bloque ofensivo era generoso porque anotaron Herrera (Ignacio), Quiñónez (Roberto), Figueroa (Víctor) Fydriszewski (Francisco). Todos convertían. Estábamos potenciando eso también porque si bien teníamos la segunda mejor delantera del torneo confiábamos en mejorarlo (Barcelona tiene la mejor ofensiva del campeonato con 11 goles a favor y Aucas tiene 10).

¿Es una espina quedarse sin Copa Sudamericana?

No tanto desde lo profesional porque así es esto. Nosotros ya estábamos preparando el equipo para el jueves (ese día jugará contra Guayaquil City por el partido de ida del torneo internacional) porque ya teníamos toda la información del rival. Pero bueno, yo me dedico a esto, soy un profesional y conozco las reglas de juego. No me frustra desde lo profesional porque insisto, no fue mi iniciativa sino de la dirigencia.

¿Y en lo personal?

Desde ese punto de vista claro que duele. Uno siempre tiene la ilusión de competir en los torneos internacionales. Desgraciadamente no será esta vez pero el fútbol es tan hermoso y da vueltas. No fue hoy pero puede ser en otra ocasión.

¿Qué hará a partir de hoy?

Me quedaré en Quito. Es una ciudad que me sienta bien. Además me gusta el fútbol ecuatoriano y tengo expectativas de seguir trabajando por acá. Estuve en el América, que es un club que siempre me tenía cerca. Tuve chances en Argentina, Chile y Perú, pero me gustaría seguir por acá porque me gusta, además me siento identificado y respetado.