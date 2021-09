Danilo Carrera: “Hay que incluir a jóvenes en el plan de alto rendimiento”

Danilo Carrera Drouet no le teme a nuevos desafíos. A vísperas de sus 83 años, ríe con el tema de su edad y reconoce que está más preparado que nunca para sentarse en la silla de la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), que desarrollará su elección el próximo 4 de septiembre. Conversó con EXPRESO de sus proyectos, enfatizando en la evaluación constante de los deportistas de alto rendimiento.

- ¿Qué lo motivó a lanzarse?

-Un importante grupo de 31 presidentes de federaciones hicieron una reunión que se concretó el día viernes pasado y firmaron el apoyo. Eso significa dos tercios de los votos posibles, con esa mayoría no me hice de rogar porque quiero al deporte, por qué ponerme estrecho. En mi época se hizo bastante, lamentablemente no ha sido lo mismo en estos años y se puede mejorar.

- Antes dijo que hay mucho por hacer, ¿a qué se refiere?

-Primero, la unidad entre federaciones provinciales y nacionales. Actualmente hay un divorcio, las nacionales que no tienen escenarios y si van a los de provinciales es pagando. Un buen ejemplo de esa apertura la ha dado Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas, que ha puesto ha disposición los escenarios deportivos para todos los atletas y de forma gratuita. No le queremos quitar nada a las federaciones provinciales, pero son las nacionales las que traen las medallas, entonces la mejor forma de eliminar ese diferencia es con la unión.

Tengo una gran amistad con Jorge (Delgado) le propuse hacer una sola lista. Si sale presidente le deseo mucho éxito.

- Y esa ruptura, en su primer período, ¿por qué no se unió?

-Estaba más marcada todavía. Hice este planteamiento a los presidentes de las federaciones provinciales y no aceptaron en esa época. Ahora, por primera vez en la historia un presidente de Fedeguayas y uno de la Concentración Deportiva de Pichincha van a ser parte del directorio del COE. Eso es inédito.

Carrera actualmente es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Alex Lima / EXPRESO

- ¿Qué problemas ha identificado en el COE?

-La falta de eventos. No ha habido ni un Bolivariano, ni Sudamericana, ni un Panamericano y eso es negativo. Si no hay competencia no hay crecimiento deportivo. Todo ha sido internacional, a viajar y cobrar sueldo, que ya no habrá en mi administración.

- ¿Retirará sueldos para miembros del directorio del COE?

-Entiendo que cuando entró la nueva directiva usó los 21 programas de solidaridad olímpica, entre ellos ayudan a la parte administrativa del COE y al contrario de usar ese dinero en proyectos por ejemplo un auditor o administrador financiero se pusieron sueldos ellos mismos con la complacencia de solidaridad olímpica porque el fondo privada viene de ahí. Eso debe utilizarse en otra cosa y eliminarlo rápidamente.

- Se exige mayor atención a la formación de deportistas, ¿tiene algún plan?

-El deporte lo divido en desarrollo deportivo y alto rendimiento, lo primero incluye el formativo. Para aumentar la base de atletas se necesitan eventos y ahí entran los colegios, escuelas. Si el chico no compite, ¿dónde se ve el potencial? Esa ha sido una de las fallas. Lamentablemente están destruidos los centros de alto rendimiento. El de Durán fue un centro donde se concentraban, se preparaban y se hacían evaluaciones, lamentablemente el Ministerio del señor (José Francisco) Cevallos entró un día, dijo esto es mío, no respetó nada, ni el convenio que teníamos con el Banco Central y ahí está el centro botado. Debe tener chuchaqui moral por haber hecho eso.

Carrera ya presidió el COE entre 1997 y 2013. Alex Lima / EXPRESO

- No tenía buena relación ni con Cevallos o Correa, ¿qué tal con el presidente Guillermo Lasso?

-Él como presidente tiene que cumplir la Constitución y ella obliga a fondear y desarrollar el deporte. Más aún el deporte de alto rendimiento con participación. Ese es su compromiso. Y nosotros estamos obligados a buscar recursos porque todos son limitados. Si cada uno cumple sus funciones no habrá ningún problema. Más aún si las federaciones y el COE reciben dinero del Estado, hay que tener buenas relaciones.

- ¿Cree que el reclamo de los atletas es justificado?

-Un deportista que acaba una prueba lo que menos se le ocurre es un agradecimiento al dirigente. Solamente vi un agradecimiento de David Bernardo, el entrenador de las chicas de lanzamiento de bala y lo felicito porque eso es lo correcto.

- Ha sido enfático en evaluar a los deportistas.

-El deportista lo hace voluntariamente, no es un trabajo, la evaluación es: ‘señor su marca de 100m está en 11 segundos, puede llegar a 9,5 segundos’. Al siguiente mes está en 13 entonces qué ha hecho, o mejora o se le quita el apoyo. Eso hace que el atleta esté supervisado y quiera mejorar, porque si no quiere no va más y tampoco cobra, el problema es que cobra sin bajar el tiempo.

Carrera buscará unificar a las federaciones nacionales y provinciales. Alex Lima / EXPRESO

- ¿Qué opina del Plan de Alto Rendimiento?

-Claro, ha dado resultados, están ahí los mejores de cada federación, pero también hay que incluir a talentos más jóvenes no solo las figuras. Eso hay que mejorar y orientarlos a las preselecciones que buscamos tener.

-Tiene varios valores en su lista entre esos, la exsecretaria del Deporte, Andrea Sotomayor ha sido también muy criticada, ¿no cree que puede ser contraproducente para su elección?

-Hay un código de ética que ya firmaron cada uno de los miembros de la lista, si ese código es violentado pues sencillamente se aplicará con la separación de esa personas. Hasta ahora, las críticas, son críticas, ella se ha defendido con su punto de vista, pueden haber críticas, pero miren los resultados con ella como ministra. Tengan cuidado.

Jorge Delgado Panchana es su contrincante y trabajaron juntos muchos años juntos. ¿Qué piensa de él?

-Tengo una grana mistad con Jorge, le propuse a él hacer una sola lista, lo llamé al papá don Jorge Delgado, le dije que unamos las listas, pero nunca recibí la llamada de vuelta. Si sale presidente le deseo mucho éxito, yo lo seguiré apoyando como siempre. Mi función es el fortalecimiento institucional, esto es un enfrentamiento de caballeros.

- ¿Podrá aún con el reto del COE cerca de los 83 años?

-La edad no es un impedimento en lo absoluto, ya no doy mi edad, sino mi presión arterial (ríe). Estoy seguro de que si este objetivo no se cumple, seguiré buscando otro en el deporte.