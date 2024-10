Daira Salazar, con 16 años, emprende su sueño a Italia con el básquet

La basquetbolista Daira Samay Salazar Andrade es de Píllaro, cantón de Tungurahua, tiene 16 años y 1,84 metros de estatura. Juega en el Club Soldiers de Ambato y además es seleccionada de Ecuador en la categoría de 17 años.

Su buen juego ha hecho que los ojos del Pink Basket Terni de Italia la quieran en sus filas. Daira tiene la ilusión de poder hacer una carrera con toda la experiencia que adquiera con el equipo europeo.

Sus padres, Francisco Salazar y Lorena Andrade, tienen sentimientos encontrados: por un lado, la tristeza de que ella se aleje de sus vidas por su viaje a Italia; por el otro, la alegría de verla crecer en un deporte que siempre ha sido su ilusión.

Desde pequeña comenzó a destacar en el básquet

Daira Zalazar también va a estudiar en Italia. Cortesía

EXPRESO conversó con Daira sobre lo que se le viene en este nuevo reto.

- ¿Cómo te sientes al mudarte a Italia?

- Nerviosa y feliz al mismo tiempo. Siento tristeza por separarme de mi familia, pero es una oportunidad muy grande que no voy a desaprovechar.

Siempre con el apoyo de los padres

- ¿Cuáles son tus expectativas?

- A través del deporte que amo quiero tener una profesión y hacer las dos cosas a la vez: mi sueño de ser doctora y jugar en un club a nivel profesional.

- ¿Por qué baloncesto?

- Mi papá es un gran jugador y entrenador. Desde muy pequeña me preparó y eso me enamoró del baloncesto.

- ¿Cómo ha sido tu experiencia, especialmente en Píllaro?

- He jugado por varios clubes y he obtenido muchos campeonatos en Píllaro siendo muy pequeña. A los 15 años jugué representando a mi cantón en una categoría sénior y con esta experiencia he desarrollado mi juego y llegué a representar a Ecuador en la categoría sub-17.

- ¿Qué es lo que más te entusiasma de jugar en un equipo en el extranjero?

- Conocer jugadoras de nivel profesional, aprender otro idioma, mejorar mi nivel y, sobre todo, conocer toda Europa.

Daira Zalazar ha ganado varios torneo a nivel nacional. Cortesía

- ¿Cómo te preparas mental y físicamente?

- Mi padre me entrena tres días a la semana. Además, tengo un preparador físico, y mi madre es la encargada de la parte motivacional. También es una excelente jugadora y me ayuda mucho en mi preparación.

- ¿Jugadores que te inspiren?

- Tengo tres ídolos: Kobe Bryant, Michael Jordan y Scottie Pippen.

- ¿Qué aspectos de la cultura italiana te gustaría explorar?

- La comida, sus festividades y me llama la atención su arquitectura.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Llegar a jugar en el baloncesto universitario y ser una de las mejores.

- ¿Qué consejo les darías a otros jóvenes que aspiran a jugar baloncesto?

- Que no se rindan, que siempre habrá días buenos y malos. No hay que frustrarse y nunca bajar los brazos. Hay que tener la convicción de que siempre va a existir una persona que te va a valorar y corregir tus errores para que seas mejor.

- ¿Cómo te mantendrás en contacto con tus amigos y familia en Ecuador mientras estés en Italia?

- Ahora gracias a la tecnología me voy a comunicar por redes sociales. Adicionalmente, cada fin de temporada retornaré a mi país.

- ¿Cómo planeas equilibrar tus estudios con el baloncesto en Italia?

- Una vez allá coordinaré con mis entrenadores y los estudios para poder cumplir mis actividades.

