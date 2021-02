Cuaspud, decidida a seguir haciendo historia

Marcela Cuaspud se convirtió en 2019 en la primera deportista ecuatoriana en clasificar a unos Juegos Olímpicos en la historia del pentatlón moderno nacional. Con 25 años, la quiteña ya es consciente de que será difícil subirse al podio en Tokio, pero promete luchar hasta el final para alcanzar el mejor sitial.

“Aspiraciones tengo bastantes”, dice hoy segura Marcela. Y es que el camino no le será sencillo. En su deporte se conjugan cinco disciplinas: equitación, natación, esgrima, tiro laser y carrera pedestre, y en todas debe ser la mejor. Para ello, desde el año pasado, y “gracias al aplazamiento de Tokio”, pudo entrenar en España y ponerse al nivel que deseaba.

“Tuve la oportunidad de prepararme aún más. Esta última estancia en Madrid me hizo crecer mucho como atleta; he mejorado mis marcas nacionales y estoy contenta con eso, ahora estoy más segura de mí. En estos momentos si llego a una competencia internacional no me siento menos que cualquiera, me digo: ‘yo puedo hacer lo mismo que estas chicas, estoy entrenando igual’. Ahora con mis tiempos estoy en el rango normal internacional, lista para pelear cualquier posición”, precisa Cuaspud.

Prev Next Entrenamiento. La quiteña ha tenido una preparación integral en los cinco deportes que hace. Archivo

Chequeos. El Comité Olímpico Ecuatoriano la sometió a pruebas médicas. Cortesía

El siguiente paso de la pentatlonista es volver a entrenar en España con miras a una competencia que se desarrollará en Hungría a finales de febrero. Además, espera poder participar en las Copas del Mundo que se desarrollarán en Europa.

En una reunión que mantuvo con el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán en la capital, Cuaspud aseguró que hará lo que sea para seguir haciendo historia en su deporte del que está consciente no es tan tradicional. “Todo deportista sueña con una medalla y se lucha hasta que se pueda; nadie te va a decir lo contrario de que no va a ser posible, uno puede soñar y puede luchar hasta el último para conseguirlo... Mi aspiración es estar en el top ten y sacar un diploma olímpico”, confiesa.

La quiteña tiene el nivel, durante la pandemia no dejó de entrenar e incluso participó en torneos internaciones y llegó a estar entre las mejores a nivel mundial. Ahora debe llevar eso a las pistas en el regreso. “El pentatlón moderno es bastante incierto, yo mismo he visto en Copas del Mundo donde campeones mundiales no han podido llegar a clasificar ni a la final y es alguien con menor ranking el que termina ganándoles. Creo que hay que jugar con eso más que nada, si existe la suerte es para los que están preparados para el momento, y para eso estoy entrenándome, para estar preparada en mis cinco deportes en todas las maneras posibles”, apostilló.

EL DATO

Antecedente. La quiteña de 24 años compitió durante la pandemia en un torneo virtual en la que fue la mejor de América.

EL CALENDARIO TRICOLOR 2021

Él juvenil Andrés Torres (i), Marcela Cuaspud y su entrenador en una de las tantas jornada de entrenamiento. Archivo

La Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno ya planifica el siguiente Ciclo Olímpico. En sus filas prepara al juvenil Andrés Torres, quien se alista para competir en los Juegos Panamericanos Junior a desarrollarse en septiembre próximo en Cali-Colombia.

El deportista posee el récord nacional en la prueba de laser-run (combinación de tiro láser y carrera), y en natación 200 metros libre, por ello aspira a una medalla en el evento juvenil.

“Una medalla en Cali es el primer paso rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que los Panamericanos Junior dan el cupo directo a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y allí se hará la clasificación olímpica a París”, precisó Torres.

Otra de sus metas de este año del equipo Tricolor es el Campeonato Mundial Junior previsto a desarrollarse en julio próximo en Egipto, donde también espera dar una buena participación.