Un video en redes sociales circula, donde la madre Maritza Zambrano, desde el sector Barrio Lindo de Quinindé, provincia de Esmeraldas, de Cristian Ramírez da declaraciones, donde dice que su hijo la abandonó y no la ha apoyado.

La señora entre otras cosas dice: "Últimamente mi hijo me ha dado la espalda, estas son las condiciones que vivo. Le he pedido que me eche una mano y vivir un poquito más digno. Tengo tres hijos y soy madre soltera. Yo fue una buena madre con él, el que dice ser padre me lo arrebató".

Además Maritza señala: "Siempre me escondía a mi hijo, y siempre estuve con él, yo lo parí, es mi primer hijo. El año pasado (2021) lo vi una vez, ahora no (2022), le escribí a mi hijo y le pregunte porque me daba la espalda".

Aquí las palabras de Cristian Ramírez desde Rusia:

"Respecto de las declaraciones realizadas por mi madre y que han tenido su eco en la prensa y las redes sociales, y ante el daño que estas pueden causar a personas a las que aprecio, me gustaría indicar lo siguiente, siendo el presente comunicado lo único que diré en relación a este asunto.

Yo no lo he tenido fácil en la vida para llegar a donde estoy. Provengo de unos orígenes humildes y mi trabajo y esfuerzo, unido al apoyo de personas que tengo muy presentes cada día, me han convertido en la persona y deportista que soy. Siempre me he preocupado de mi familia y de mi comunidad, y estoy muy orgulloso de poder decir que siento de vuelta el cariño y apoyo de muchísimas personas, incluida la familia que formé junto a mi mujer y mis dos hijas, lo cual es mi mayor logro. Hoy trato de aportar mi granito de arena para que niños como el que yo fui puedan tener una oportunidad a través de la Academia que he creado en mi ciudad, un sueño que siempre ha sido mi ilusión y que comenzará en breve su andadura".

Cristian de pequeño con la familia que lo criaba. cortesía

Ramírez también expresa de lo que se le va de las manos: "Hace tiempo que descubrí que no puedo controlar lo que terceras personas dicen sobre mí, así que procuro ignorarlas en la medida de lo posible. Pero respecto de mi madre, me sorprende y entristece mucho su forma de actuar. Ella decidió voluntariamente salir de mi vida cuando yo tenía solo un año de edad, y fue mi abuela, a quien quiero aprovechar estas líneas para darle mi más sentido homenaje, quien junto a otros seres queridos me crió como a un hijo, transmitiéndome los valores y principios que desde entonces he intentado que dirijan mi vida. A pesar de todo, y aún no habiendo convivido juntos desde mi infancia, en muchas ocasiones y de muy diferentes maneras he ayudado a mi madre desinteresadamente. Ella ha tenido sus oportunidades y tiene su propia vida, de la que no voy a opinar porque es suya, pero igual que ha vivido de la manera que ha deseado y con las personas que ha querido entiendo que debe afrontar las consecuencias de sus propias decisiones y actos. La respeto y le deseo siempre lo mejor, pero creo que se equivoca haciendo declaraciones que poco tienen que ver con la realidad, ella sabrá porqué lo hace. Dicho esto espero que mi privacidad se respete de ahora en adelante, y a mi madre la invito a que lo que tenga que decirme lo haga personalmente y no usando los medios de comunicación para ello.

Por cierto, mi abuela, mi Tata, falleció el 17 de abril de 2015, y no pasa ni un día sin que la eche muchísimo de menos. Allí donde estés te quiero infinito, abuela".