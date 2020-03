Coronavirus: McLaren se retira de Australia por un positivo en su equipo

McLaren anunció que no participará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que se disputará entre el 13 y 15 de marzo, después de que uno de los miembros de su equipo diera positivo por coronavirus. Este caso aumenta las posibilidades de la suspensión de la prueba y del Mundial temporalmente, como ya ha sucedido en otros deportes.

La realidad es que gran parte del paddock es potencial infectado, por el contacto y la proximidad entre el personal de los equipos.

"La decisión se tomó por el deber de proteger no solo a los empleados y socios de McLaren, sino a todos los equipos y los aficionados", argumentó la escuadra británica en un comunicado publicado a través de su perfil oficial de Twitter, en el que indican que el director general, Zak Brown, y el director del equipo, Andreas Seidl, ya informaron a la organización de la fórmula 1 y a la Federación Internacional de Automovilismo.

Tras conocer la decisión de McLaren, la fórmula 1 confirmó que en las últimas horas se había "coordinado con las autoridades para decidir los próximos pasos". El comunicado de Liberty Media reiteraba que la "prioridad" seguía siendo la "seguridad" de aficionados, equipos y personal. De este modo, no hay cancelación oficial en el circuito Albert Park, pese a la baja de la escudería de Woking.

La Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como pandemia, lo que llevó a numerosos países a tomar medidas de urgencia para prevenir aún más su propagación. Estas restricciones están afectando a innumerables competiciones deportivas, pero aún no impide que la fórmula 1 siga adelante con los preparativos del Gran Premio de Australia, lo que ha llevado a pesos pesados como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen a mostrar su malestar.

"Estoy realmente muy, muy sorprendido de que estemos aquí. Es un circo bastante grande el que ha venido aquí, así que definitivamente es preocupante para mí, pero el dinero es el rey.", dijo Hamilton en la rueda de prensa de la FIA.

Raikkonen tampoco esquivó la pregunta sobre el coronavirus y se limitó a declarar que "no sé si es correcto que estemos aquí, probablemente no, pero no depende de nosotros, no es nuestra decisión".