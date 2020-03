Coronavirus: Falcioni arremete contra los dirigentes del fútbol argentino

Coronavirus: Aislamiento domiciliario, la tendencia de los clubes en LigaPro Leer más

El director técnico argentino, Julio César Falcioni, no está de acuerdo con que se sigan jugando partido en el marco del fútbol argentino (Copa de la Superliga) y arremetió contra los pesos pesados de la organización, asimismo explicó que lo peor que pudieron hacer era excluir al deportista de esta decisión.

“Tuve neumonía y cáncer. Me hicieron quimioterapia. Soy un paciente de altísimo riesgo y el viernes tuve que trabajar igual. Salimos a jugar porque nos dijeron que nos sacaban los puntos. Había que reunirse con los jugadores, no con los dirigentes", dijo Falcioni en una entrevista con la cadena argentina, TyC Sports.

El DT Falcioni cuenta con el respaldo de todos sus dirigidos. Cortesía

El entrenador cree que se están contradiciendo ya que piden que "hay que cuidar a la gente pero no a los protagonistas”, de hecho ha recibido una notificación de su médico que es esencial, para él, quedarse en casa y no exponerse al público.

"¿QUÉ APURO HABÍA? NO SE TENDRÍA QUE HABER JUGADO"#FOXGol | El mensaje de Julio César Falcioni ante la pandemia mundial de Coronavirus. pic.twitter.com/NDyL5NPjJu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 14, 2020

"Lo conveniente era no empezar la Copa. Pero si nosotros tomábamos una decisión como la de River, poníamos en peligro la realidad de Banfield. Hoy el club está cerrado, salvo el predio para que entrenen Primera y Reserva, como si no fuésemos personas", agregó el DT.

Falcioni también habló de la ausencia de River Plate en el partido contra Atlético de Tucumán, que le costará una penalización por parte de la organización. "River marcó el camino que todos queríamos. Lamentablemente nosotros no pudimos hacer lo mismo porque no podemos perder puntos y River en ese caso no tiene problema. Recibimos la notificación que si no jugábamos nos iban a quitar los puntos", sentenció el exDT de Boca Juniors, América de Calí y más equipos.