Coronavirus: Equipo Copa Davis de Ecuador no sale del hotel, ni de las canchas

De los entrenamientos al cuarto del hotel y viceversa. Así transcurren los días para el equipo ecuatoriano Copa Davis que este viernes y sábado disputarán la serie por los Qualifiers ante Japón, en el Bourbon Beans Dome de la ciudad nipona de Miki.

"Nos están dando todas las facilidades para jugar tranquilos; existe mucha seguridad, más aún, con el tema del Coronavirus. Todos los japoneses están usando mascarillas; mientras que la sala de jugadores tiene todo de primer nivel, comida, fruta, hidratante; ha sido excelente el trato", explicó Roberto Quiroz, integrante del equipo ecuatoriano, quien junto a Emilio Gómez, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo y Cayetano March confirman la plantilla nacional para esta serie que nuevamente estará capitaneada por Raúl Viver.

Quiroz, quien podría figurar como raqueta 2 del país, manifestó desde Japón que la rutina de los jugadores ha sido bastante monótona. "Más allá de los entrenamientos, no estamos haciendo mucho. No hemos salido del hotel, ni de las canchas, todo con el objetivo de no exponernos ante esta situación", puntualizó.

Miki, poblado donde se disputará la serie está ubicado a 45 minutos de Tokio, ciudad donde la incidencia del virus ha cobrado mucha fuerza, de ahí que en un inicio no era segura la disputa de la serie que finalmente se terminará jugando sin público.

De acuerdo al programa, mañana a las 10:00 local (20:00 de hoy en Ecuador) se realizará la ceremonia de presentación de los integrantes de los dos equipos e inmediatamente se procederá al sorteo de los partidos.

Está determinado que el primer partido de singles se juegue el viernes a las 12:00 (hora local); y el sábado el segundo individual a partir de las 11:00 y luego los dos encuentros de dobles.