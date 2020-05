Coronavirus: Argentina estudia el regreso a los entrenamientos de fútbol

Argentina empezó a estudiar los protocolos sanitarios para un eventual regreso de los entrenamientos de fútbol profesional, aunque sin fecha cierta a raíz de que rige un aislamiento social obligatorio para frenar la propagación del coronavirus.

"Quedamos en que los equipos de trabajo (de los ministerios de Salud, y de Turismo y Deporte) empiecen a conversar la semana que viene en ciertos protocolos", dijo el ministro del área sanitaria, Ginés González García, en declaraciones a radio Rivadavia.

La iniciativa contempla solamente el retorno de los entrenamientos bajo estrictas formas de prevención.

La pandemia ha causado hasta ahora en Argentina 6.550 contagios y 321 muertes. Las personas recuperadas suman 2.266.

La Asociación del Fútbol (AFA) decretó en marzo el fin de la temporada, sin fecha precisa de vuelta a las canchas, aunque la dirigencia espera que pueda producirse en diciembre o enero, durante el verano austral.

#Institucional Con la participación del Presidente Claudio Tapia, se puso en marcha una nueva sesión del Consejo de la @CONMEBOL por la modalidad videoconferencia. pic.twitter.com/NOTmgGRkLW — AFA (@afa) May 13, 2020

Por su parte, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, advirtió que "no hay que apurar la vuelta del fútbol en Argentina, para evitar después tener que dar marcha atrás.

"Lo que pasa es que el fútbol es un deporte de contacto y aunque una cancha tenga siete mil metros cuadrados y solamente 22 jugadores de contacto, hay momentos del juego en que se produce un agrupamiento de futbolistas y eso es peligroso. Los deportes que pueden volver antes son los individuales, como el tenis o el golf", indicó Lammens.

Entre las ideas que se barajan para las prácticas, González García propuso que "los jugadores vayan solos y ya vestidos para entrenar y dividir a los planteles, además de no pasar por los vestuarios".

El ministro del sector sanitario sostuvo que "si no hay contagios (entre los jugadores), el fútbol podría volver a jugarse". Los campeonatos están paralizados desde mediados de marzo. "No hablamos sobre fechas posibles de retorno, aunque los dos (con Lammens) somos futboleros", dijo González García.

El presidente argentino, Alberto Fernández, otro ferviente seguidor del fútbol, señaló que si se pueden "hacer testeos rápidos a, por ejemplo, unos 30 futbolistas, entonces los equipos podrían volver a los entrenamientos".

"Me explicaban que en el fútbol no está el temor del jugador a infectarse. Los que llegan a primera son chicos muy jóvenes. Muchos viven con sus padres. Y el temor es llevar la infección a sus casas", dijo el jefe de Estado.

El secretario general de la AFA y presidente de Racing Club, Víctor Blanco, dijo que había hablado "con algunos jugadores" y que "a finales de mes (mayo) o principios de junio se puede empezar a entrenar".

Como contrapartida, Nicolás Russo, miembro del Comité Ejecutivo de la AFA y presidente de Lanús, expresó que no ve viable un regreso a los entrenamientos, al menos en el corto plazo. "Me sorprendí mucho (con la propuesta). No creo que sea posible hacerlo en esa fecha", polemizó Russo.

En el mismo sentido se expresó el experimentado goleador de Lanús, José Sand, quien señaló que "es peligroso volver a entrenar en diez días".

"Se tiene que priorizar la salud. Los médicos (del club) nos dijeron que se podría volver recién en junio o julio. No puede ser que nadie consulte al futbolista. Tengo mucho miedo de volver a entrenar y contagiarme", dijo Sand, de 39 años.

Por el momento, tras ser flexibilizados los aislamientos en algunas provincias, se volvió a ciertas prácticas de tenis, pádel, golf y remo.

AFECTACIÓN

El confinamiento golpeó como nunca los ingresos de los clubes de fútbol. Se dispuso la suspensión de los descensos, situación que alivió a Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo dirigido por Diego Maradona, que estaba a un paso de retroceder a segunda división.

Está previsto un aumento de participantes en el torneo de primera división, de 24 a 26 participantes para la próxima temporada.