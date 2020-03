Copa Libertadores: Ramírez está feliz con el colchón de seis puntos para Independiente del Valle

Independiente del Valle está cumpliendo con el rol de favorito en el grupo A. Ser campeón de la Copa Sudamericana 2019 y el buen desempeño que tuvo en la Recopa lo pusieron un escalón por encima de Junior de Barranquilla y Barcelona para la Copa Libertadores.

Y ahora está reflejado en la tabla de posiciones. Es líder con seis puntos y más seis de gol diferencia. Tiene las mismas unidades que el otro gran favorito, Flamengo. De todas maneras, el entrenador Miguel Ángel Ramírez no se confía. “Queda muchísimo todavía, es muy larga la fase de grupos. Tenemos un colchón positivo. Lo dije desde el principio del campeonato. Creo que es el momento del éxito porque si eres capaz de plasmar una idea y mantenerla, es eso”.

El estratega insistió en que la idea de juego que está plasmada en los jugadores les ha permitido ponerse como líderes. Pero, advirtió que no son infalibles. "Cuando un equipo no propone y espera tu error y lo sabe aprovechar, es difícil. Lo estamos viendo a nivel mundial con equipos grandes. Es respetable el estilo de defender y replegarse pero nosotros vamos a otra cosa”, indicó.

Para él, una clave ha sido la mentalidad de sus dirigidos. No se desesperaron a pesar de que no abrieron el marcador en los primeros minutos. “Una vez que hicimos el gol, ellos se abrieron, pero ya no llegaban a presionar y se dieron los espacios que no tuvimos en el primer tiempo”.

El siguiente reto copero de Independiente del Valle será el 19 de marzo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, de Chillogallo, ante Flamengo. Será el duelo de líderes.