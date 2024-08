Copa Ecuador: Liga de Quito clasifica a cuartos y se lo dedica a Juan Izquierdo

Liga de Quito tiene la ambición de ganar todo en 2024. En la LigaPro, el equipo marcha bien como puntero y en la Copa Ecuador ya está entre los ocho mejores del torneo, tras golear 3-0 a Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz. Pablo Sánchez, el entrenador de los Albos, alineó en su mayoría a los titulares, y el resultado le dio la razón.

La vuelta al gol de Madison Julio fue espectacular, luego Alex Arce y Gabriel Villamil para el 3-0.

