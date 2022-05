Seis años fue investigado el caso de Byron Castillo en Ecuador, que derivó en que la justicia ecuatoriana determinara a través de un habeas data el derecho a la identidad del jugador de la Tri, sin ahondar en detalles sobre su lugar de nacimiento. En el largo proceso, existieron hechos que retoma la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), de Chile, a través de sus abogados, para que se excluya a la Tricolor del Mundial de Qatar 2022, todo con la intención de que la Roja tome ese lugar en la cita.

¿Pero cuáles son los argumentos de los juristas chilenos con los que van a la FIFA para lograr su cometido? Todos los que han tenido respuesta en Ecuador. Y es que precisamente la Ecuafútbol fue cauta y el lateral, que actualmente milita en Barcelona, no fue llamado a la selección nacional hasta que, para el ente nacional, todas esas dudas fueron absueltas.

Fue en 2017 que la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), presidida por Luis Chiriboga, excluyó a Castillo del Sudamericano Sub-20, a horas del debut en ese campeonato, esto a causa de que el 11 de enero de ese año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ecuatoriano emitió un comunicado acusando la adulteración de documentos en el plantel de la selección ecuatoriana de esa categoría. Cabe anotar que el futbolista fue formado en Norteamérica, club investigado por irregularidades en la inscripción de jugadores.

La decisión de excluir a Castillo en el 2017 la tomó la FEF hasta aclarar la identidad del jugador, al punto que recién el 29 de agosto del 2021 fue convocado por Gustavo Alfaro para formar parte de la selección nacional, justamente para los duelos ante Paraguay, Chile y Uruguay, es decir, seis años después del proceso de investigación, y etapas judiciales, volvió a estar en un combinado ecuatoriano, esta vez, ya de mayores.

La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Nos sentimos tranquilos, hemos obrado respetando todos los procesos.

Francisco Egas, presidente de la FEF

Los juristas de la Roja también se amparan en que antes, en el 2015, Emelec separó al jugador porque su documentación “no superó los filtros” que el equipo implementaba sobre sus elementos. A esas alturas, el futbolista ya había sido parte de selecciones nacionales sub-17, incluso en partido de un Mundial de la categoría celebrado en suelo chileno.

Fue en 2019, que la Comisión de Investigación de la FEF, comandada por Jaime Jara, suspendió a Castillo por considerar que el defensor había nacido en Tumaco, Colombia. “Recopilamos la documentación en Colombia y del Registro Civil de Ecuador para determinar que el jugador tiene la nacionalidad colombiana. Tenemos todos los respaldos y documentación necesaria para pronunciarnos de esa manera y presentar el informe”, mencionó el coronel en aquel momento a Matchdeportes.

La FIFA no tiene ninguna potestad para investigar si no es ecuatoriano. FIFA se queda con lo que diga la justicia ecuatoriana, y la misma dice que Castillo nació en Ecuador.

Celso Vásconez, especialista en derecho deportivo

Y es que la FEF se mantenía cauta en cuanto al jugador, que gracias a una intervención judicial podía actuar en el balompié profesional ecuatoriano, es así que jugó durante el proceso en Aucas y Barcelona, donde milita actualmente.

Otro elemento en el que Chile se ampara para objetar la inscripción del jugador es que, según argumentan, la inscripción de nacimiento del futbolista en General Villamil, Playas, de la provincia del Guayas, no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, según un documento oficial al que Efe tuvo acceso. Además, el informe asegura que no puede ser conferido al ser un “expediente inexistente”.

“Hay la posibilidad que presuntamente se haya adulterado el documento de Byron Castillo, valiéndose de la fragilidad del documento, es por ello que en el archivo nacional, no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia”, alega la firma Carlezzo Advogados.

La FIFA no puede cuestionar un documento válido, por lo tanto, a más una incomodidad, esto no reviste un riesgo de que Ecuador clasifique al Mundial.

Geovanny Cárdenas, especialista en derecho deportivo

El argumento que presentan los abogados de la ANFP ya fue tratado por la justicia ecuatoriana, que en 2021 falló a favor de Castillo. También fue rechazada la apelación presentada por el Registro Civil sobre este caso, luego de que el Tribunal de Alzada integrado por jueces constitucionales resolvió, por unanimidad, rechazar el recurso de apelación que había sido planteado por el ente ecuatoriano en torno a las dudas sobre el origen de nacimiento de Byron Castillo, y ordenó que se valide toda la información que se tiene sobre el futbolista “hasta que la entidad accionada llegue a la certeza sobre la veracidad de la información”.

Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, ha dejado saber su tranquilidad por el tema de Castillo. “La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Si le preguntas, dirá que sí es ecuatoriano puede y quien decide eso son las autoridades locales. Estaríamos hablando de un caso distinto si es un documento oficial el que ha sido forjado para esto. Nos tomamos las precauciones y de hecho hubo una gran discusión en el país de por qué no se citaba a Castillo previo a la resolución de su caso por la vía judicial. La autoridad competente determinó en junio o julio que el jugador debía ser inscrito como ecuatoriano al agotar todo el proceso de análisis de irregularidades”, manifestó Egas a AS.

Así mismo, el titular de la FEF expresó antes de conocer la decisión de la FIFA de abrir la investigación por Castillo, que en caso se presente, habrá que seguir el correspondiente proceso. “Si hay una denuncia, habrá un expediente y tendremos que presentar argumentación, pero como federación estamos tranquilos”, explicó.

No tengo ninguna duda de que el jugador (Byron Castillo) nació en Colombia y que su certificado de partida es ecuatoriano.

Eduardo Carlezzo,

abogado de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile



Por su parte, el abogado Geovanny Cárdenas también trae tranquilidad a la afición nacional. El jurista deportivo le confirmó a EXPRESO que no ve “ningún riesgo” de que Ecuador se quede sin jugar el Mundial, que se dará entre noviembre y diciembre próximo, debido a que los documentos de Castillo “tienen validez plena”, pues en su momento fueron respaldadas por una resolución de un juez. “La FIFA no puede cuestionar un documento válido, por lo tanto, a más una incomodidad, esto no reviste un riesgo de que Ecuador clasifique al Mundial”, afirmó el abogado.

Cárdenas aseguró que la Asociación Nacional de Chile “tiene su derecho a reclamar”, pero que la demanda, por el tema Castillo, no tiene que ser a la Ecuafútbol, sino al Estado ecuatoriano. JSN-DPI

Chile pide los puntos perdidos ante la Tri

Son tres los pedidos del abogado Eduardo Carlezzo, que representa a la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, que hace a la FIFA tras presentar el reclamo, que fue acogido por el ente y que derivó en la apertura del expediente por el caso del marcapunta Byron Castillo.

La primera solicitud va en torno al artículo 21, que es sancionar al jugador y que se le dé como plazo 10 días a la Ecuafútbol para presentar la respectiva documentación. La segunda se refiere al artículo 22 con el fin de que se le otorguen los puntos que perdió Chile ante Ecuador, lo que le daría el cuarto lugar a la Roja y el paso al Mundial de Qatar. Finalmente, que se impida la participación de Ecuador en la Copa Mundial del 2026. JSN