Fue campeón de la Copa Ecuador 2019 con Liga de Quito, siendo figura en la final, pero en las últimas tres campañas el Mago de Otavalo no ha encontrado un espacio para desplegar sus trucos con regularidad. Pasó por Universidad Católica, Deportivo Cuenca y Delfín, pero para esta temporada no ha llegado a un acuerdo con Liga de Quito, club dueño de su pase, para ser cedido. Es su última temporada con los albos y reconoce que, en relación a años anteriores, no pretende ceder como quiere la dirigencia.

¿Cuál es su balance de la temporada 2022?

Fue un año en el que pude tener regularidad, confianza. En Delfín pude marcar ocho goles en el torneo local y en Copa Sudamericana volví a mi nivel. Terminé los últimos partidos como capitán del equipo, fue muy bueno.

¿Cuánto falta para ver al Chicaiza del 2018?

Creo que el año anterior volví a recuperar el nivel del 2018. Ese año hubo un torneo diferente al de hoy, era un ida y vuelta, más partidos, más fases. Eso marcó que en el año pudiera hacer más goles. En 2017 fuimos vicecampeones y no es que el año anterior fue un mal equipo, pero no se puede comparar al del 2018.

¿Cómo se hace para no perder el ritmo entrenando en las reservas de Liga?

Pese a estar trabajando con la sub-19 de Liga, siempre me he manejado con doble jornada, y eso no es de hoy sino de toda mi carrera, desde Segunda Categoría. Hoy simplemente me toca esperar que se dé una solución de mi tema. Solamente quiero jugar al fútbol, tratar de hacer feliz a la gente que está a mi alrededor y desempeñar mi trabajo.

¿Cuándo vio a Delfín campeón, ¿le dieron ganas de no haberse ido?

Son sensaciones diferentes, únicas... La final de Copa Ecuador la gané haciendo el gol de local y de visita, dando la vuelta en el Jocay, un estadio que lo siento mío. Ante Delfín, con su hinchada, fueron sentimientos bonitos y tristes a la vez. Ya la final de LigaPro no la pude jugar porque me expulsaron, pero me quedé con un cúmulo de sensaciones.

¿En algún momento fue pretendido en el exterior?

Sí, por Atlético Nacional de Colombia. Al final no se dio porque así son los planes de Dios. No se llegó a un acuerdo de club a club. Ya después apareció lo de Liga de Quito y se dio el gran paso, porque es un grande. Me compraron por cinco años... El tema contractual con ellos es difícil porque para cualquier oportunidad tienen que hablar con su dirigencia, porque son dueños de mi pase.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Liga?

Hasta este año.

¿Cuál es su situación actual? ¿Lo quieren ceder, quieren comprarlo? ¿Por qué aún no ha salido?

Sé que hubo interés de Delfín, de un equipo de Perú, de Orense, pero no se llegó a un acuerdo con Liga, mas no porque los clubes no hayan tenido un entendimiento conmigo. Ese es el punto clave. Por eso es difícil mi salida, se complica un poco porque ya arrancó el campeonato, pero vamos a esperar un par de semanas. En el fútbol las cosas cambian en cuestión de días.

Su primera etapa en el Delfín de Manta fue motivo de sobra para que Liga de Quito adquiera el pase de Andrés Chicaiza. archivo

¿Cuál es el problema con Liga de Quito?

Ceder. He cedido en lo económico con ellos más de tres años: la temporada que me fui a Católica, a Cuenca, a Delfín, así como este año estoy cediendo, pero no al valor que Liga está acostumbrado a que yo ceda, por ahí va el inconveniente. Ellos quieren que ceda un porcentaje y les he dicho que voy a ceder hasta donde alcanza, no como años anteriores, y por eso no se ha podido llegar a un acuerdo.

¿Ha conversado con el técnico Luis Zubeldía, o esa puerta está cerrada?

No, no pasa por el ‘profe’, es algo que va más allá de lo futbolístico; pasa por otros temas y situaciones que son más que notorios. Todos los años se dice que Chicaiza no calza en el sistema del entrenador y no va por ahí, sino que es otro el inconveniente; pero me quedo tranquilo porque cuando uno hace su trabajo íntegro y honesto, siempre habrá recompensa. Por ahí me ha tocado empezar raro los años, pero estoy esperando solución para trabajar tranquilo. Si no, me tocará seguir en la sub-19.

¿Le gustaría ir a la Costa o a la Sierra?

Primero quiero arreglar mi situación y jugar.

¿Cuál ha sido el pilar en medio de este tema?

Mi esposa y mis dos hijos. Y la fe en Dios.

¿Qué pasó con Orense, por qué lo relacionaron?

Primero fue con Delfín, sé que en su momento habló el economista (José Delgado), pero Liga no me quería prestar a ese equipo. Ya con Orense, las cosas entre el club y yo estaban arregladas, pero lo mío con Liga no, así que pasó por ahí. Mis ganas de salir estaban, porque había el interés, pero por el momento no se dio. Seguiré entrenando.