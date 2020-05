Carlos Reinoso sobre Renato Ibarra: "Yo no lo dejaría jugar"

Carlos Reinoso, considerado una leyenda del América de México, rechazó la posibilidad de que el club reincorpore a sus filas a Renato Ibarra, quien enfrentó cargos por agredir a su ex esposa.

Renato Ibarra, entre la crisis y una segunda oportunidad Leer más

Aunque admitió que no vio el vídeo de los supuestos golpes, Reinoso cree que el antecedente dejado por el futbolista ecuatoriano no está acorde con la historia de una de las más grandes instituciones del país azteca.

"No para nada (le permitiría regresar al América). En este país estamos viviendo cosas terribles, en cuanto a la inseguridad, y al no respeto que se le tiene a las mujeres y pasa esto en un equipo de fútbol”, dijo Reinoso.

La sentencia moral de Reinoso va mucho más allá, al decir que si dependiera de él, Ibarra no jugaría ni en el América ni en ningún otro equipo de la Liga MX.

“No quise ni ver el video y yo no lo dejaría jugar. Juega muy bien y es un chico que yo veía desde afuera y me cae muy bien. Pero no (se pueden permitir) estas cosas ni en el América ni en ningún equipo profesional debe pasar”, concluyó.