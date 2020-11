Carapaz: "Ver muchas banderas de Ecuador me llena de orgullo"

Richard Carapaz celebró con varios ecuatorianos que residen en Madrid tras obtener el vicecampeonato de la Vuelta a España, este domingo 8 de noviembre. La Locomotora del Carchi tuvo su paseo triunfal en las calles aledañas a la Plaza de Cibeles tras bajar del podio en medio de gritos de "Richard, Richard" de sus compatriotas.

Carapaz repite podio en una gran vuelta Leer más

"Me voy contento de la Vuelta, he vivido el final con mucha ilusión, por el recorrido he visto muchas banderas de Ecuador, lo que me llena de orgullo. He sentido un respaldo especial, momentos muy bonitos", afirmó Richie.

Mijines! 🤪 No ganamos el rojo pero me hicieron sentir la persona más feliz del mundo 🙌🏽😍🇪🇨 GRACIAS!!! pic.twitter.com/XgS3EWFFTz — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) November 8, 2020

Resaltó el apoyo total de sus equipo, el Ineos Grenadiers, y analizó que "la entrega y el esfuerzo de todos mis compañeros ha sido espectacular. Lamentablemente perdimos a dos corredores a mitad de camino. En sí la Vuelta ha sido especial, nos ha salido muy bien".

Selección ecuatoriana: Lista la nómina para medir a Bolivia y Colombia Leer más

Tras ganar el Giro de Italia el año anterior, ser segundo en la Vuelta a España, el reto restante que se le presentaría a Carapaz sería conquistar el Tour de Francia, en el que debutó esta temporada de manera imprevista y fue el mejor se su equipo.

"No sé si el próximo objetivo será el Tour, aún no lo hemos decidido en el equipo. Lo que está claro es que iré a por alguna vuelta, eso seguro", enfatizó el tricolor que en la jornada final tuvo la compañía de sus esposa, Tania Rosero, quien llegó desde Ecuador para celebrar este nuevo podio en una gran vuelta.