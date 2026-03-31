Carapaz supera la pérdida de su madre y apunta al Giro de Italia

El décimo lugar en la Vuelta a Cataluña deja buenas sensaciones para el tricolor. Analistas alertan del reto.

La Locomotora del Carchi no solo que culminó en el décimo puesto de la Vuelta a Cataluña, sino que fue el mejor latinoamericano en competencia.

Con el dolor aún presente por el reciente fallecimiento de su madre, Anita Montenegro, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz volvió a las competencias y consiguió un top ten en la edición 105 de la Vuelta a Cataluña (España).

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El ciclista del EF Education EasyPost se ubicó en el décimo lugar, a cinco minutos y 36 segundos del ganador, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), siendo además el mejor latinoamericano de la prueba.

Con esos antecedentes, el resultado le permite a la Locomotora del Carchi afrontar motivado el siguiente reto en agenda: el Giro de Italia 2026, que se desarrollará del 8 al 31 de mayo.

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“La Vuelta a Cataluña ha sido como siempre una carrera muy dura y con mucho nivel, por eso estoy muy contento con el resultado”, apuntó el carchense, quien dio un salto de calidad en la penúltima etapa, en la que terminó en la sexta casilla y ascendió 13 lugares, para colocarse entre los 10 mejores de la clasificación general.

“Sabíamos que era una etapa bastante fuerte, logramos meternos en la fuga, pero al final nos faltó algo de renta para poder llegar entre los primeros, pero estoy tranquilo por lo conseguido”, remarcó el tricolor.

PROYECCIÓN E INSPIRACIÓN

Por el buen nivel mostrado por Carapaz en Cataluña, los entrenadores y especialistas en ciclismo Anderson Padilla y Edwin Telenchana son optimistas de cara a la participación en el Giro de Italia.

“Si bien no lo veo en su mejor estado de forma, Carapaz tiene en su esencia un espíritu de lucha inquebrantable; eso lo vimos en esta carrera, que es, por etapas, una de las más duras del calendario”, precisó Telenchana, quien también es director deportivo del Team Toscana.

Para Anderson Padilla, colega en el Team Best PC, “se mira que Richard va entrando en buena forma física de cara al Giro de Italia”, por lo que se espera que sea un impulso en la temporada para que siga dando alegrías al ciclismo ecuatoriano.

El profesional fue un poco más optimista y auguró que “Carapaz terminará entre los tres primeros en la ronda italiana, porque veo que está motivado y recuperando su mejor versión”, apuntó.

En esto coincidió Telenchana. “La verdad es que ha asimilado, dentro de lo que cabe, la pérdida de su mamá bastante bien; de ahí que viéndolo desde el otro lado eso puede estarle haciendo dedicarle muchas cosas a ella y demostrar de lo que es capaz”, señaló.

La madre del ciclista, Anita Montenegro, era una de sus principales motivaciones. Lo recibía tras las carreras. CORTESÍA

LA AGENDA DE RICHIE

El ciclista carchense tenía planificado arribar la noche de este lunes 30 de marzo de 2025 a Ecuador para comenzar con la preparación de cara al Giro de Italia, el “objetivo grande” de la temporada y en el que intentará revalidar el título alcanzado en 2019.

“A Richard le sienta muy bien estar en casa; él prefiere venir a preparar las grandes vueltas a Ecuador porque entrena con tranquilidad, haciendo las cosas que le sientan bien y sobre todo con su gente”, refirió Padilla.

Carapaz estará cerca de un mes realizando su preparación en el país, bajo la planificación del EF Education EasyPost para ser protagonista en el Giro como en 2019, donde fue campeón, en el 2022, cuando fue subcampeón. Ya en 2025 obtuvo un meritorio tercer lugar.

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