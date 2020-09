Carapaz y un dulce subcampeonato

Richard Carapaz cerrará este domingo 20 de septiembre de 2020 su primera experiencia en el Tour de Francia. Lo hará superando las expectativas que el propio Ineos puso sobre él. Será como el subcampeón del premio de montaña y portando la camiseta de puntos rojos hasta los Campos Elíseos.

Richie fue el hombre que salvó el honor de un equipo Ineos que apuntó todo a Egan Bernal, quien al final no respondió. En el papel era una buena decisión porque se trataba del campeón vigente. Pero no hubo un plan B. Los demás integrantes del equipo fueron solo gregarios durante las primeras dos semanas.

Solo cuando Bernal se retiró, Carapaz tuvo la libertad para dar el paso al frente. Y no defraudó. Sus escapadas para llegar dos veces en segundo lugar y otra para terminar décimo primero le sirvieron para ir sumando puntos en la montaña y saltar al primer puesto a tres jornadas del final.

Y tras un día de disfrute, ayer tenía la defensa más brava de su maillot: una contrarreloj de 36,2 km, con los seis últimos en subida a la Planche des Belles Filles, un puerto de primera categoría. En juego estaban 10 puntos para el ganador.

Aunque en la etapa del viernes el tricolor se dedicó a cuidar las piernas y ayer en el inicio distribuyó bien las energías para darlo todo en ese trayecto, el tiempo registrado de 17’22” no le alcanzó. Él también fue una víctima colateral de la jornada llena de corazón del esloveno Tadej Pogacar, quien rompió todas las marcas y se llevó la triple corona. Después de todo, solo él fue capaz de superar a Carapaz en puntos y quedarse con el primer lugar.

Y aunque tendrá que entregar la camiseta de puntos rojos, Carapaz no se sintió defraudado. Al contrario, disfrutó mucho la experiencia.

“Ha sido increíble. Hemos estado disfrutando. A veces se gana y a veces se pierde. No me voy decepcionado para nada. Al contrario, me voy muy feliz, muy contento por haberlo hecho muy bien en este primer Tour”.

Richard Carapaz