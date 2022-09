Barcelona vs. Macará (5-3): Fabián Bustos tuvo un debut con victoria, pero sufrido hasta el final Leer más

Nunca es fácil para nadie dejar su país e ir a buscar sueños en el exterior. Pero es aún más desafiante ir, ser pilar principal de apoyo del soñador y empezar a construir a partir desde ese lugar. Este ecuatoriano, nacido un 30 de noviembre del 1993, se llama Joel Bryan Quintero Jiménez y edifica sus metas fuera del campo y a través de una cámara. Aunque también puede ser identificado como el hermano mayor de Gonzalo Plata, la ‘Joya’ tricolor que estará en Qatar 2022, este guayaquileño no solo lo ha acompañado en sus victorias, también en sus derrotas.

Hoy vive en España junto a ‘Platita’, figura del Real Valladolid. Él cocina, bajo la tutela de su madre con la que hablan todos los días a las 09:00 de Ecuador, y a Gonzalo le toca la parte de los platos. El 19 de la Tricolor se refugia en Bryan, quien empezó su camino en el mundo digital grabándolo a él y ha visitado a la mayoría de ecuatorianos en Europa.

Esto es una recompensa par nuestra madre, ella dejó de darse gustos para estar bien. El día del ascenso fue emocionante, al contarlo se me eriza la piel.



“Lo de hacer videos en YouTube siempre me entusiasmó. Primero inicié haciéndole videos a mi hermano, solo de él y de sus partidos, inclusive tuve un canal enfocado a las jugadas de él que se llama Gonzalo Plata oficial”, empezó contándole a EXPRESO.

Bryan junto a Ronaldo Nazario y su madre, en el ascenso del Real Valladolid. Cortesía

“Vivo muchas emociones con mi hermano y me pregunté por qué no compartirlas con la gente de Ecuador. Cómo les va a los ecuatorianos acá en Europa y de ahí nació la idea. Hice mi canal y empecé a visitar a otros compatriotas ecuatorianos como Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Jackson Porozo, bueno, varios de ellos a los que he podido entrevistar y visito porque viven solos y en esos ratos logramos que sean como vivir en casa, ya que pasan por un proceso de adaptación y no siempre es fácil”, agrega.

Él se ha capacitado con cursos en internet para grabar y editar sus propios videos, cuenta que ahora con algunos auspiciantes en su canal tiene a un editor y diseñador que le ayudan con ese proceso.

“Ahora con el mundo del internet tienes todo a tu alcance y si quieres hacer algo lo haces y buscas opciones, informaciones, cursos online para manejar las plataformas de diseño y edición, y también conocer cómo trabajar con YouTube, las estadísticas, la audiencia y más”.

En su canal de YouTube tiene más de 22 mil suscriptores y algunos de sus videos superan las 160 mil visualizaciones. Una de las experiencias más gratificantes que ha tenido en el mundo digital es no solo conocer al campeón del mundo en 2002 con Brasil, Ronaldo Nazario Da Lima (presidente del Real Valladolid), sino conversar con él.

“Es un crack y es una calidad de persona. La primera vez que lo conocí fue cuando Gonzalo llegó a Valladolid. ¡Uff! Me dijo que si era el hermano de Gonzalo (Plata) y que me conocía (se nota asombrado), fue una sorpresa, era la primera vez que hacía contacto con él, no sabía si decirle para hacer un video o tomarnos una foto. Pero nos hicimos la foto y después se quedó pendiente el video”, relata.

Bryan ha visitado a varios futbolistas en Europa, entre esos a Angelo Preciado. Cortesía

“Cuando se pudo ganar el ascenso con Valladolid y estaban todos los medios de prensa en la cancha, y a todos ellos les dijo después, me vio con mi cámara y me atendió (ríe emocionado). Primero que todos los medios españoles y brasileños, festejando el ascenso del club. Y hablamos un ratito para celebrar el triunfo”, agrega.

Experiencias como esas lo llenan de mucha emoción y “quien sabe más adelante estar con un Messi, CR7, o que puedan ver el contenido, me llena de expectativa y seguir creciendo para llegar a esos acercamientos”.

Pero el sueño de Bryan no solo se queda en la pantalla, su proyecto en Europa va más allá de un contenido audiovisual y actualmente estudia gestión deportiva para llegar a representar a varios futbolistas e impedir, según él, que estos sean engañados. Le restan entre dos y tres años para terminar la carrera.

“El proyecto es ser el futuro representante de mi hermano. Hoy soy un intermediario entre las agencias que lo representan. Soy el contacto antes de que pase por mi hermano. O si por allí puedo negociar mejores condiciones del contrato ‘meto cuchara’ y en algo aporto buscando siempre lo mejor para él”, cuenta.

Con Pervis Estupiñán conversó varias veces en España, ahora buscará entrevistarlo en Inglaterra junto a Sarmiento y Caicedo. Cortesía

“Me estoy preparando para eso y adquiriendo los conocimientos necesarios para esto. Y quien sabe ayudar a ecuatorianos, cuando vengan acá y que no firmen contratos ficticios como se daba antes en los que engañaban a los jugadores y estaban comprometidos a pagarle a los representantes o intermediarios hasta lo que le correspondía al futbolista de ganancia”.

Su otro rol en Europa es el de arropar a su hermano, ser el bastón que lo apoye en los momentos más complicados, y muchas veces debe esconder su propia tristeza para levantar al seleccionado tricolor. Algo que ha hecho desde siempre, cuando vendía botellas de agua y cerveza en los estadios de Emelec y Barcelona o cuando el pequeño Gonzalo se dormía junto a él viajando en bus hacia sus entrenamientos en la academia Alfaro Moreno.

“Claro, hay días que son duros, que toca fingir y darle esa energía positiva a mi hermano para que no decaiga y no baje su nivel, porque ha habido ocasiones que estamos en un agujero, como lo del accidente que fue una mala suerte, pero gracias a Dios aprendió de su error. Él se encontró en un momento en el que no sabía cómo afrontar las cosas. En Portugal tenía un disgusto con el DT porque no tenía minutos y él quería jugar sí o sí. He sido su bastón acá, todo es bonito cuando juega, pero cuando no, hay días que está mal y ahí estoy yo para ayudarlo a que se dé cuenta que es solo un tropiezo”.

Uno de los objetivos de los hermanos es poder llevar a su madre a Europa, pero “la burocracia” y sus trámites han frenado ese anhelo. Hasta eso, Gonzalo seguirá haciendo goles en el Valladolid, mientras que Bryan prepara una entrega de videos por la fecha FIFA en este mes y una cobertura especial para la Copa del Mundo en Qatar. Ya tuvo la venia del entrenador de la Tri, Gustavo Alfaro, uno de sus últimos entrevistados.