Boxeadores ecuatorianos responden todo tipo de preguntas en Instagram

La empresa CapitalBox, promotora de eventos de boxeo en Quito, abrió la mañana de este miércoles 1 de abril de 2020 una suerte de cuestionario en Instagram para que la gente pregunte lo que desee a los pugilistas ecuatorianos.

Aucas presenta una trivia para premiar a sus hinchas Leer más

Los aficionados han hecho preguntas sobre cómo mantenerse en forma en la cuarentena, y qué tipo de entrenamiento realizan en casa. También han publicado imágenes de sus boxeadores favoritos de todos los tiempos.

Y, como en todas las plataformas posibles, Abel Mina y Roger Guerrero no han perdido oportunidad para seguir retándose ante su pelea por el título nacional superwélter, que estaba prevista para el 4 de abril de 2020 pero por la emergencia debió ser suspendida.

Roger Guerrero responde una de las preguntas en la plataforma. Captura

Como ya se sabe, esos dos boxeadores no se toleran en la vida real y los aficionados han aprovechado para hacer preguntas sobre la rivalidad que existe entre ambos. "Yo no le tengo miedo a Mina, él me tiene miedo a mí", fue una de las respuestas que dio Guerrero en este cuestionario online.

Andrés Muñoz, Erick Bone y Alexander Espinoza son otros de los personajes del pugilismo local que han participado en este juego interactivo. Muchos fans del boxeo han solicitado el regreso a los cuadriláteros de la vieja gloria Beber Espinoza.

Para participar, se debe ingresar a la cuenta de Instagram de CapitalBoxEc y allí está habilitada la opción de pregunta. Los cuestionados tardan apenas minutos en responder a través de videos en vivo.