Barcelona tiene vida artificial en la Copa Sudamericana

Barcelona tuvo la gran oportunidad de saltar al liderato del grupo A de la Copa Sudamericana y, por consecuencia, disponer de la primera opción para clasificar a los octavos de final.

Sin embargo, el gol que recibió a 12 minutos del final y marcó el 2-2 con Metropolitanos, en Venezuela, lo dejó en una mala situación.

Ahora, para avanzar en el torneo internacional, deberá ganar en Uruguay y esperar que Lanús no triunfe en su estadio ante Metropolitanos. Una mezcla que, en los papeles, es la menos probable de todas.

Para el entrenador Jorge Célico, el equipo volvió a pagar una factura que se ha vuelto costumbre: no liquidar los partidos y conceder goles en los minutos finales. Le pasó también contra Deportivo Cuenca, en LigaPro y por ello está complicada la defensa del liderato para las últimas fechas.

Los entrenadores Marcelo Zuleta y Carlos Sevilla reconocen que la situación es complicada, pero también aseguran que “todo puede pasar”.

Eso sí, coinciden en que el equipo amarillo deberá salir a buscar los partidos que le restan sin especular.

Una de las causas para el bajón reciente de Barcelona, dijo el argentino, es la ausencia de Gabriel Cortez. “Ha sentido la merma porque el Loco venía bien y hacía goles. Suplir eso complica”.

Barcelona tiene plantilla para ganar en Uruguay. Jorge Célico es un técnico ofensivo y sin duda buscará el resultado. En el fútbol se pueden dar esas mezclas extrañas, pero sí se debe reconocer que por ahora está complicado, no porque deba ganar en Uruguay, sino que depende de un yerro de Lanús contra Metropolitanos. Perdió la gran oportunidad de ponerse primero y depender solo de su resultado. Marcelo Zuleta

Para él, lo importante es que se olvide de esa frustración que quedó de la Sudamericana y se enfoque de inmediato en LigaPro, porque también se juegan cosas muy importantes.

Mientras, para Carlos Sevilla es extraño lo que sucedió en Venezuela. “Parece que no hubo la comunicación constante sobre lo que pasaba en Argentina porque no se vio alguna señal de cambio, ni nada”.

A pesar de sumar como visitante quedó una sensación de frustración, continúa Sevilla. Pero advierte que no hay tiempo de lamentos. “Debe alistarse para el duelo contra Aucas, recuperar a los jugadores y mentalizarlos en que se debe buscar en los dos torneos. Hay que ir a ganar siempre”.

Sevilla cree que no es momento de rotaciones. “Se debe enviar lo mejor que está a la mano y no caer en esas novelerías de rotaciones. Lo primero que se hace es encontrar el equipo ideal y a partir de ahí realizar pequeños cambios por lesiones, situaciones adicionales o suspensiones, pero nada más. Las rotaciones se hacen cuando llevan una fuerte carga, no cuando no llegan ni a 15 partidos del torneo local y cinco de internacional”, concluyó.

Al respecto, Célico aclaró que no envió un equipo suplente contra Metropolitanos. “Era un equipo más descansado”, sentenció.