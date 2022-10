El Ídolo del Astillero está a tres partidos de encarar el tramo más importante de la temporada, las dos finales que lo separan de quedarse con el título 17 a nivel local de su historia. Antes, este sábado 8 de octubre, tendrá que hacer una parada en el siempre complicado estadio Alejandro Serrano Aguilar contra un Deportivo Cuenca que está en zona de Copa Sudamericana y no quiere salir de allí.

Gonzalo Plata sería baja en Real Valladolid Leer más

Los amarillos llegan a este duelo invictos desde la vuelta de Fabián Bustos. El entrenador de los canarios suma dos victorias, primero contra Macará y después contra Emelec en el Capwell, y el empate contra Guayaquil City en la última fecha, cuando los amarillos hicieron de local en Los Chirijos de Milagro.

Si bien Bustos ha reconocido que la realidad es que no son favoritos para ganar la etapa, admite que irán partido a partido.

“Me gustaría que saquemos los 9 puntos, más allá de quien juegue la final. Tenemos que ser inteligentes y ver qué nos conviene. Si llega a haber un momento en el que no estemos con chances de ganar la etapa, cuidaremos jugadores por tarjetas o lesiones para llegar fuertes a la finales. La realidad es que hoy estamos a 6 puntos de la etapa, pero hay otros que están mejor colocados, hoy ese es Aucas”, explicó.

Sobre los futbolistas que utilizará en este compromiso en Cuenca develó que habrá cambios.

Lionel Messi dice que en Qatar jugará su último Mundial Leer más

“Intentaremos poner lo mejor para este partido, hay algunos que no van a estar porque no podemos agravar una molestia, el tema de las tarjetas también hay que cuidarlo. Mientras haya chances tenemos que ir partido a partido”.

Dejó claro que Pedro Pablo Velasco será la principal baja en el equipo amarillo para este enfrentamiento. Eso sí, ponderó su evolución en los últimos compromisos.

“Hoy creemos que Pedro Pablo viene de dos partidos buenos, viene levantando su nivel y sus índices de análisis deportivo marcan una mejora, pero está con una molestia y pensando en todo lo que se viene no sé si esté a la altura para jugar. Hay que ubicar a los que estén mejor y él tiene esa molestia. Va a ser muy difícil que esté desde el arranque. No vale arriesgarlo para el futuro. Queremos llegar fuertes y firmes a la final pensando en poder elegir al plantel completo. Hemos jugado los últimos dos partidos con la misma alineación, en este partido no será así”.

Los toreros arribarán hoy a las 16:00 a suelo morlaco para enfrentar al Cuenca y Bustos elogió la campaña del equipo de Gabriel Schurrer que hoy está en Copa Sudamericana.

Ecuafútbol y LigaPro firman acuerdo para tener VAR en todos los partidos 2023 Leer más

“Ha hecho una buena campaña y con el plantel meterse a una copa internacional, tiene grandes chances de conseguir la clasificación para una ciudad muy futbolera. Hubo planteles con más expectativa y no están en la posición del club”.

Bustos también sabe que esta será una oportunidad para emular el duelo de una potencial final, sea en la ida o vuelta, ya que los tres clubes candidatos a ganar la segunda fase son Aucas, Independiente y Católica, todos de la Sierra.

“En la altura no podemos estar constantemente presionando porque vamos a sentir el desgaste y nos puede pasar factura. Intentaremos tener posesiones más largas, sin apurarnos, y no tener que cambiar ataque por ataque que no ayuda en la altura”, agregó.