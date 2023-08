El empate 1-1 de Barcelona con Delfín, por la fecha 2 de la segunda etapa de la LigaPro, ‘desnudó’ la falta de conexión que tienen los volantes con los atacantes en el Ídolo del Astillero, un ‘divorcio’ que no les permitió manejar el partido ante los cetáceos, explicó el director técnico de los amarillos, Diego López.

“Ellos fueron más punzantes (Delfín) y nosotros no conectábamos, no llegaron a conectar los volantes con los atacantes. Y por ahí nos faltó más movimientos de los de afuera (extremos), y capaz que en los momentos que lo hicieron no fueron capaces (los volantes) de pasarles el balón. Erramos mucho en este partido”, declaró López en rueda de prensa.

El estratega del Ídolo del Astillero manifestó que lograron salvar el empate por las intervenciones del arquero Javier Burrai. A pesar de que el argentino recibió una anotación, durante los noventa minutos del enfrentamiento realizó 7 salvadas claves. Nuevamente, fue el salvador y mejor jugador de los toreros.

“El arquero Javier Burrai fue importante porque nos salvó en varias ocasiones, nos mantuvo en el partido. También destacó que nunca se bajó los brazos y se luchó hasta el final, y cuando se lucha hasta el final se tienen chances. Tuvimos coraje para seguir y mantener la cabeza en el enfrentamiento”, dijo el entrenador uruguayo.

Y acotó: “Creo que no se jugó un buen partido, sobre todo en el primer tiempo porque tuvimos muchos errores técnicos. Hablé con los jugadores en el descanso y les dije que había que revertir el marcador siendo más punzantes en el área rival. El rival también juega y si le dan muchas chances te va a crear ocasiones de peligro”.

Ahora, Barcelona se enfocará en Independiente del Valle, equipo al que enfrentará este viernes 18 de agosto, desde las 20:00, en el estadio Banco Guayaquil, por la tercera jornada de la segunda etapa de la LigaPro. Para este cotejo, el técnico Diego López no podrá contar con sus laterales titulares, Pedro Pablo Perlaza y Segundo Portocarrero, porque fueron expulsados ante Delfín.

