Barcelona sin ingresos de TV en enero

Los problemas no cesan en Barcelona. Según declaraciones brindadas a radio Cavarana por Xavier Salem, vicepresidente financiero del nuevo directorio, sus antecesores habrían pedido un adelanto de los derechos de transmisión de televisión, que la LigaPro le entrega a todos los clubes que participan en su torneo.

"La realidad del club era totalmente distinta a lo que luego de las elecciones hemos visto. En dos días nos hemos encontrado con algunos temas que no teníamos conocimiento. Se hizo pública la existencia de una carta donde se solicitaba adelantar recursos del mes de enero, pero ya no existen disponibles recursos del mes de enero (de 2020) , ya se han anticipado totalmente esos recursos (derechos de transmisión). Solo estamos comunicando la novedad, estamos aquí para resolver problemas", dijo Salem.

Al ser consultado respecto a la cantidad de dinero que la LigaPro le habría adelantado al Ídolo ecuatoriano, el dirigente dijo que estaría en el orden de los "800.000 dólares".

Salem fue más allá y reveló algo inquietante. "Estamos tomando medidas para que lo sucedido no afecte el armado del equipo para el año 2020. Por otro lado hemos tenido conocimiento, todavía no puedo certificar, es gente de la comisión financiera que ha estado trabajando intensamente en el área de socios, que se han anticipado cheques a fecha, eso no debería pasar, porque no es legal, esperemos que eso no sea así, una vez que lo confirmemos lo podríamos definir".

Salem reveló algo de las gestiones que se están haciendo para obtener recursos. "Estamos renegociando contratos con los auspicios para los próximos años, no se han podido anticipar recursos, porque la mayoría de auspiciantes no tienen contrato para el 2020, pero una manera de anticipar recursos es también girando cheques y comprometiendo ese dinero para los siguientes años. Estamos viendo el alcance, para conocer las cifras".