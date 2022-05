Barcelona o Independiente del Valle: La etapa se define entre estos dos

Chillogallo es un terreno prohibido para el Ídolo hace tres temporadas

Barcelona depende de sí mismo para quedarse con la etapa, ir a la final y clasificar a Copa 2023. EFE

Barcelona y Aucas tendrán un partido vital esta noche en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, o como la gente en el sur de Quito lo llama, Chillogallo, un reducto siempre complicado de visitar para cualquier club del fútbol ecuatoriano.

Los toreros llegan a la penúltima fecha de la LigaPro siendo los dueños de la tabla de posiciones, pero sin margen de error. Una caída o hasta un empate en la capital podría significar la pérdida de la etapa, el pase a la final del torneo, la clasificación a la Copa Libertadores 2023 y un premio económico, de no menos de 3 millones de dólares, por el boleto al torneo internacional.

Los dirigidos por Jorge Célico sacaron un resultado favorable en Venezuela por Copa Sudamericana y, lo mejor de todo, es que dio descanso a su plantilla estelar, por lo que hoy tendrá a sus elementos de primera línea para afrontar este duro desafío.

Y sí, un difícil reto al final, porque Barcelona no sabe que es ganarle a Aucas en su estadio desde el 24 de abril de 2019, cuando Barcelona derrotó en un partido vibrante 3-4 al Papá en su casa.

Cristian Alemán, Félix Torres, Fidel Martínez y Óscar Estupiñán marcaron para el Ídolo, mientras que por el local, Edson Montaño, con doblete, y Pablo Burzio, firmaron las anotaciones.

Desde ese día, Barcelona solo ha cosechado resultados negativos. Se midieron tres veces y en todas perdió: 1-0 (noviembre de 2019), 2-1 (diciembre de 2020), 1-0 (octubre de 2021).

Además de estos últimos antecedentes que están a favor del Papá Aucas, los orientales no tienen nada que perder, pero sí que ganar. El nuevo ciclo del venezolano César Farías ha sido productivo y no sabe qué es perder.

Debutó el 7 de mayo contra Cumbayá y ganó 1-0, luego visitó el Bellavista de Ambato, donde obtuvo un 1-1 contra Mushuc Runa, pero Aucas generó, al menos, ocho oportunidades claras de gol que no terminaron en el fondo de la red. Conclusión: es un equipo que llega a la portería contraria constantemente.

“Estos son los partidos que a los jugadores y DT motivan. Y que, indudablemente, queremos afrontar. Creemos que podemos seguir teniendo autoridad en nuestro fútbol sabiendo que Barcelona trae un desgaste considerable”, dijo el entrenador venezolano en la previa.

Si hay una final para Barcelona, luego de ceder puntos en casa contra Deportivo Cuenca, es esta. Aucas no será un rival sencillo, pero deberá dejar sangre en Quito y sumar tres puntos. Aún dependen de ellos.

Renato Paiva quiere dejar a Independiente en una nueva final del campeonato local

En Independiente se aferran a un nuevo tropiezo de Barcelona y que puedan sacar todos los puntos. KARINA DEFAS

Independiente del Valle está a un punto de Barcelona (26) y sabe que no es imposible volver a meterse a la segunda final en su historia de forma consecutiva, pero tendrá que ganar lo que está en juego y esperar que los amarillos dejen algún punto de estos seis que están, desde hoy, en disputa.

Los del Valle reciben en su casa al Mushuc Runa de Geovanny Cumbicus, que no atraviesa un buen primer semestre en la temporada 2022 y navega en la parte baja de la tabla, precisamente en duodécimo lugar y con apenas 13 unidades a su favor.

El Ponchito no gana hace dos jornadas y sus números a domicilio no son tan alentadores. Su única victoria de visita fue el 5 de marzo en el Bellavista de Ambato contra Técnico Universitario, después de eso, han sido derrotas o empates, pero no más triunfos.

Independiente, por los rivales que debe enfrentar, puede asaltar el liderato de la LigaPro Betcris, pero no dependen 100 por ciento de sus esfuerzos. Esta noche no podrán contar con el volante Mateo Ortiz, quien vio la roja en el último duelo contra Técnico Universitario en Ambato.

Es una realidad que, una vez terminado el semestre, Renato Paiva cambiará de aires, precisamente, al León mexicano, por lo que su anhelo es volver a dejar a los rayados en otra final.

Sin embargo, él considera que no será un paso sencillo y reconoce que no dependen de ellos, nada más.

“Creo que matemáticamente la etapa está abierta, esto es fútbol, y puede pasar cualquier cosa. Ahora, Barcelona tiene una ventaja, dependen de ellos mismos, están bien futbolísticamente, pero vamos a pelear hasta el final. No barajemos los brazos”.