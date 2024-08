Bananerito: ¡La picardía del fútbol!

No hay deporte sin mascota. Y el fútbol no es la excepción. En Ecuador, Bananerito, es quien destaca por el cariño que se ha ganado no solo del club Orense donde pertenece, sino que va conquistando más corazones.

Lleva siempre el uniforme del equipo y una gorra amarilla. Se abraza con todos (sí, con los policías también ) y no se niega cuando alguien le piden una selfie.

No juega ni metes goles, él prefiere recorrer el estadio y también las calles. Sus ocurrencias son épicas. ¡Ah, y cómo no mencionar sus pasos de baile! Baila hasta los comerciales.

En EXPRESIONES les contamos las razones de por qué la gente disfruta de su compañía.

¡Adiós París… Hola LigaPro! Leer más

¡A lo Tom Cruise!

Para Bananerito ninguna misión es imposible. Si es de llegar en paracaídas lo hace. Y así fue. Al puro estilo de Tom Cruise, en la clausura de los JJOO París 2024, se vistió de traje negro y corbatín para hacer una entrada épica en el encuentro entre Orense y Barcelona. Aunque los barcelonistas estaban enojados, este show les sacó una sonrisa. ¡Confiesen!

Con el profe de La Tri

Sebastián Beccacece, DT de La Tri, tampoco ha perdido la oportunidad de conocer a Bananerito. Las redes sociales enseguida estallaron y pedían: ¡Ya convóquenlo!

Todo sucedió tras la visita que “el profe” hizo al club hace unos días. Cómo era de esperar el encuentro estuvo marcado por bailecito, selfie, y abrazos. ¡Un encanto! Se merece ir a acompañar a la selección.

Donde no lo invitan

Él están en todas. Partidos, fiestas, caravanas… Es el alma del lugar. Así se pudo ver cuando llegó Lisseth Ayoví a su natal Machala. Se subió a la caravana y ahí se quedó agitando emocionado la bandera de la ciudad. Y como quien no quiere la cosa, también estuvo en el cumpleaños 26 de Ayoví. Menos mal llegó con las flores. ¡Qué caballero!

Enseñando al campeón

La garra de Michael Morales ¿de dónde creen que viene? ¡De Bananerito! …No, solo es una broma. Morales ha llegado a la cima gracias a su propio esfuerzo, y tanto El Oro (donde nació) y el resto de Ecuador lo aplaude. Pero el hecho de ser peleador de las artes marciales mixtas no le ha impedido darse una vueltita por el club Orense y conocer a la mascota. Ahora tendrán que actualizar la foto tras el triunfo en la UFC.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? SUSCRÍBETE A EXPRESO!