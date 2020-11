Ángel Mena: "Si Emelec me cierra la puerta y Barcelona me la abre tampoco le puedo decir que no"

Emelec y Barcelona son rivales eternos del fútbol ecuatoriano. Y a lo largo de su historia han existido jugadores que han militado en ambos cuadros, a pesar de su inclinación sentimental con alguno de estos. Pero también hay casos de jugadores 100% relacionados al club: como Juárez con Emelec o Díaz con Barcelona.

En conversación con Fútbol Bohemio, Ángel Mena reveló que hoy le diría que no a Barcelona, pero que a futuro y dependiendo el contexto, no lo descarta.

Soy Emelec insta, siempre lo he dicho, pero depende el contexto, y soy un profesional, además tengo una familia detrás de mi. Puede ser Liga, puede ser Nacional o cualquier equipo.



"Yo siempre he dicho, me dolería mucho, pero hay que analizar la situación el contexto y el momento, no sé. Actualmente te podría decir que no iría, (a futuro) si Emelec me cierra las puertas en algún momento, yo soy profesional, y Barcelona me las abre tampoco le puedo decir que no, detrás mío tengo una familia que depende de mí", sostuvo el atacante.

Además reconoció que su amor a Emelec es desde muy joven. "Soy de Emelec desde chiquito, me identifico con la camiseta del equipo, pero me tocó ir al Cuenca. En su momento me dijeron que no iba a tener oportunidad y me fui a otro lado, Barcelona es un equipo grande que merece mucho respeto y no sé que vaya a pasar mañana. Si Emelec me quiere o si no quiere. Hablemos de Liga, El Nacional, no te podría asegurar porque no tengo la bolita para saber qué va a pasar en el futuro", anticipó.

Ángel Mena debutó en 2008 con el Bombillo y en 2010 fue cedido una temporada al Deportivo Cuenca. Con Emelec fue campeón en 2013, 2014 y 2015. Desde el 2017 está en el fútbol mexicano.