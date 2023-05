Son el ejemplo más claro de experiencia y juventud en la selección ecuatoriana de lucha. Si bien integran el mismo equipo, Jeremy Peralta veía a Andrés Montaño cómo se clasificaba en los dos ciclos olímpicos anteriores. Hoy ambos compiten de igual a igual, incluso el juvenil pasó a tomarle la posta en la categoría de los 60 kg, para dejar a Montaño en los 67 kg.

Con esa curiosa coincidencia, los dos representantes se aprestan a competir en el Clasificatorio Continental que se disputará desde este miércoles 3 de mayo y hasta el 6, en Buenos Aires, Argentina. El torneo otorgará cupos a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 a los cuatro primeros de cada división.

Precisamente gracias a Montaño, Ecuador ha subido a lo más alto de la antesala de los Juegos Olímpicos en dos ocasiones: Toronto 2015 y Lima 2019. Ahora busca una tercera.

Andrés llega al torneo en Argentina luego de haber cumplido con una preparación especial en Estados Unidos, como parte de una beca olímpica del Comité Olímpico Ecuatoriano rumbo a París 2024.

“Fueron dos meses en Estados Unidos en una base de entrenamiento en Colorado Spring. Empecé la preparación en Tucson, Arizona. He mejorado mucho en el aspecto físico y técnico”, precisó Montaño, quien compitió en marzo pasado en el campeonato nacional.

Las opciones de acceder al cupo de Juegos Panamericanos son amplias, precisó, pues en Estados Unidos trabajó con el primer favorito al título. Sin embargo, el único detalle es que está cambiando de categoría, ya no competirá en la división 60 kg, en la que ganó el oro en las dos ediciones anteriores, sino que esta vez lo hará en los 67 kg, una categoría en la que también ha demostrado estar entre los favoritos a nivel continental.

Es precisamente en esa división que quedó disponible en la que Jeremy Peralta hace su aparición. Recordado por ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, el luchador está haciendo la transición de juvenil a senior y de gran manera.

Jeremy Peralta se colgó medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Cortesía

“A veces me siento un poco presionado, por lo que sé que ha logrado Andrés y también quisiera lograrlo, e incluso llegar hasta ser mejor, no es difícil, solo es la constancia y el entrenamiento…”, agregó.

Como antecedente, Jeremy se quedó con la presea de plata en los Juegos Suramericanos en Asunción 2022, logro que lo llevó también a formar parte del grupo de becados del COE rumbo a París 2024.

“Siento que me cayó como anillo al dedo porque he tenido muchas bases de entrenamiento gracias a ese proyecto. No se puede perder ni un minuto de entrenamiento”, acotó.

A principios de año, Jeremy se preparó en Cuba por 15 días. “En la base nos dimos cuenta que estamos al nivel del actual campeón panamericano, que entrenando podemos lograr la clasificación”, apostilló.