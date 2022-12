El centrocampista mexicano del Betis, Andrés Guardado, ha mostrado su disposición a seguir una vez que termine su contrato el próximo junio y afirmado que, aunque “cada vez queda menos”, “va a ser difícil encontrar” en su vida y su carrera “cuando finalice” un lugar en donde ha podido “estar mejor” que en la entidad española.

Guardado ha reflexionado sobre su presente y futuro tras incorporarse a la concentración que el equipo del chileno Manuel Pellegrini está haciendo esta semana en Marbella (Málaga) después de haber jugado y hecho historia con el Tri mexicano en Qatar, el quinto Mundial de su carrera y en el que firmó su 179 internacionalidad.

El tapatío cumple a sus 36 años su sexta temporada en el Betis y, en declaraciones a los medios del club, comentó que se siente “muy orgulloso” porque “seis años después” es “el segundo más veterano en el equipo después de Joaquín (Sánchez): estoy en mi hogar, en mi casa”, aseveró.

“Me siento muy a gusto aquí. Trabajo con alegría, me gusta el equipo, la institución, me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis y la verdad es que tengo mucha ilusión por este final de temporada”, apuntó.