El Alto Rendimiento no descansó en las fiestas por pendientes salariales

Cuando los deportistas de Alto Rendimiento recibieron una invitación para almorzar en el Palacio de Carondelet el 13 de diciembre de 2023, varios pensaron que sería una buena oportunidad para recibir noticias sobre sus mensualidades pendientes desde septiembre, pero el ministro de Deportes Andrés Guschmer apenas los saludó. No tocó el tema.

Esto quemarán los deportistas de alto rendimiento en 2023 Leer más

Ese día, una deportista de Pichincha pensó en asistir, pero al mismo tiempo conoció del plantón de los trabajadores de la Concentración Deportiva de Pichincha por sus salarios.

“Pensé: ‘de qué me sirve ir a ese almuerzo si eso no me va a ayudar a cobrar lo que me deben’, y efectivamente el ministro no les dijo nada a mis compañeros. Si algo sabemos nosotros es a través del metodólogo, a quien siempre les escribimos preguntando para cuándo nos pagarán”, contó a EXPRESO, pidiendo la reserva de su nombre.

Hay un temor generalizado al protestar por valores pendientes, pues nadie quiere que lo saquen del Plan de Alto Rendimiento o le bajen de categoría.

(Le puede interesar: Universidad Católica y Macará anuncian sus nuevos jugadores para 2024)

Quien sí se animó a romper el silencio es el judoca Lenin Preciado, quien publicó en la red social X: “Entendemos la situación económica del país, los deportistas somos solidarios, pero también necesitamos. Daniel Noboa (presidente de la República del Ecuador) ayúdenos, que paguen algo de los incentivos impagos desde septiembre. Es un pedido desde la necesidad para solventar entrenamientos y gastos del hogar”.

Seguimos esperando una respuesta. Respeto y consideración al deportista, no es la forma de tratarnos Emiliano Riofrío, tenismesista

Pero los deportistas no son los únicos afectados. A los trabajadores tampoco les han pegado desde octubre y solo hay desesperanza de cara al 2024.

Los empleados de las Federaciones Deportivas Provinciales se organizan desde inicios de noviembre con plantones en el Ministerio del Deporte y el de Finanzas, así como en cada Gobernación provincial, para reclamar la última asignación presupuestaria, que les permita recibir sus haberes.

Cristiano reafirmó ser el más goleador de 2023 con la victoria de Al Nasrr Leer más

El pasado miércoles, frente a las oficinas del Ministerio de Finanzas, en la Plataforma Gubernamental Norte, en la capital, Ángel Álvarez contó a EXPRESO sobre la situación de varios de sus compañeros de la Federación Deportiva de Sucumbíos: “Los servicios básicos ya nos han cortado, en los comercios no nos quieren fiar, porque ya son tres meses que no pagamos lo que debemos”.

La situación es crítica y por eso una delegación decidió trasladarse a Quito para ser parte de la manifestación convocada. En primera instancia, el grupo de trabajadores llegó en busca de respuestas al Ministerio del Deporte. Allí los recibió el viceministro Giovanny Cárdenas, quien sin poder asegurar un plazo para estos pagos, les explicó que desde la cartera del deporte todos los trámites se han cumplido y se encuentran a la espera de los recursos por parte del Estado.

(Le puede interesar: La FEF tomó una decisión sobre El Nacional)

Entonces, los manifestantes continuaron su marcha en busca de alguna versión por parte del Ministerio de Finanzas. Allí, alguien quiso recibirlos, pero a decir de Eduardo Valdéz, Secretario General del Comité de Empresa de Concentración Deportiva de Pichincha, se trataba de un funcionario sin mayor relevancia en el asunto, con lo cual prefirieron retirarse.

El anuncio de Valdéz a sus compañeros con megáfono en mano, fue sobre la reunión fallida y la necesidad de mantener las medidas de protesta. Contó, además, que el día previo recibió una llamada por parte del ministro Guschmer, quien le manifestó sus esfuerzos por solucionar la situación.

PSG definirá el futuro de Kylian Mbappé en 2024 Leer más

En esa charla telefónica, se propuso la instalación de mesas de trabajo para intentar que los recursos del 2024 se asignen con premura, pues desde hace seis años para las instituciones deportivas es ‘normal’ no cobrar sus sueldos en los dos primeros meses de cada año, recibiendo esos valores, con suerte, a finales de marzo.

Frente a esto, los trabajadores piden que se simplifiquen los trámites de aprobación de POA (Presupuesto Operativo Anual) y que se haga un solo desembolso de dinero a inicio de año y no en cuatro asignaciones, como sucedió en este 2023, resultando esa modalidad demasiado lenta.

Para Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la preocupación mayor es el descuido reiterado para con los trabajadores del deporte en los últimos años. “Es lamentable que esté sucediendo esto y que además sea recurrente, los trabajadores del deporte son la última rueda para el Estado. Ni siquiera están considerados dentro del presupuesto general”, aseguró.

Advierten de posible huelga

Desde los sindicatos de trabajadores se habla de paralizar el deporte, algo que dicen no ha sucedido antes, pero frente a la falta de respuestas es una opción. “Los compañeros tienen derecho a declararse en huelga, pero es lo que queremos evitar. Sin embargo, si es que no hay pago de salarios ese es un derecho que les asiste a los trabajadores, esperamos que el Ministerio del Deporte y el de Finanzas lleguen a una solución”, dijo Arellano.

Gustavo Vallecilla, nuevo refuerzo de Universidad Católica Leer más

Del mismo modo, según confirmaron a este medio tres deportistas, se encuentran dialogando internamente en busca de generar un reclamo común, aunque frenados por temor a represalias.

Muchos quieren alzar su voz, pero creen que los llamados a reclamar deberían ser quienes tienen sus cupos asegurados para París 2024 y no correrían riesgo de que les quiten el apoyo económico.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!