Alfaro Moreno: "No haremos nada que esté fuera del presupuesto"

Carlos Alfaro Moreno continúa firme en su propósito de ganar el "campeonato financiero", sin que esto signifique dejar de potenciar a Barcelona para lo que resta de su primer año de mandato.

"No estamos en condiciones de hacer alguna locura (contratar), no queremos que el pasivo crezca, no haremos nada que esté fuera del presupuesto", afirmó el dirigente, en diálogo con la emisora I99.

Sin dar nombres, el Beto hacía referencia a la meta de contratar a un delantero de primer nivel, que pudiera cubrir una posible salida del goleador Fidel Martínez, quien está en la mira de algunos clubes del extranjero, aunque ninguno de estos ha realizado un pedido formal ante Barcelona.

También salió al paso de la denuncia realizada por el técnico Tabaré Silva, quien asegura que el club aún mantiene una deuda con él.

"Creo que es una muy buena pregunta para las personas que contrataron a Tabaré ). Como no se le pagó a él, no se le pagó a montón de gente. Es un tema que es así, uno habla por un lado, por otro. Nosotros cuando entramos, a los jugadores se les debía tres meses (de sueldo) y se les canceló. Y a ellos les pagaron diciembre antes de tiempo con cheque a fecha y que no tenían fondos. Así nos tocó asumir", acotó.

Finalmente Alfaro Moreno dio mayores detalles respecto a la forma en la que se están manejando los recursos que se logran obtener en medio de la pandemia por el coronavirus.

"Hemos hecho convenios de pago con muchos, pero hoy, por la pandemia, la prioridad la tienen los que están hoy en Barcelona. Sería contradicción pagar a los que se fueron y no pagar a los que tenemos. Pero damos la cara. Todos tenemos deudas, lo malo es no dar la cara. Estoy convencido que cuando se reactive el fútbol, se reactivará la economía", concluyó.