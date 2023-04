Carlos Alfaro Moreno está viviendo lo que sería sus últimos meses como presidente de Barcelona y con eso cerraría el ciclo de ser jugador, hincha y directivo.

El Beto habló en exclusiva para EXPRESO del momento que atraviesa el cuadro canario. Sin embargo reconoce que de las 20.000 entrevistas que ha dado en estos cerca de cuatro años como principal del Ídolo, siempre hay una pregunta que se repite: ¿cómo va la deuda? Mejor, confiesa. Hoy, Alfaro Moreno viene de ganar 1-0 a Liga de Quito y ese es un capítulo más en su vida.

- ¿Qué tan pesado es ser presidente de Barcelona?

No sé si llamarle pesado, pero sí es una responsabilidad enorme y era lo que me detenía serlo antes. Eres el representante legal del club que sigue el 60 % de la gente del país; entonces es un desafío gigante.

- Pasó de tener una vida normal, a ser presidente de Barcelona las 24 horas.

Es verdad, hoy no tengo una vida normal, ni personalmente ni a nivel familiar. Todo gira en torno a las actividades del club, esa es la realidad.

- Y en casa, ¿qué dice la esposa?

Yesi (Mendoza) me ha apoyado mucho y se lo agradezco todos los días (sonríe).

- Hablando de fútbol, ¿cómo se sintió esa victoria ante Liga de Quito? (primer festejo en Casa Blanca en 25 años).

Muy especial por lo que veníamos viviendo. El inicio de año no fue como lo pensamos, tenemos un gran equipo y un técnico de lujo, pero perder tres partidos de visitante era algo durísimo. Hoy no solo ganarle a Liga nos pone feliz, es por el impulso que nos dio en la tabla de posiciones.

- ¿Cómo jugador no pudo ganar, pero sí como directivo?

Corrección, en 1998 el sistema de campeonato daba para que si había empate se defina por los penales, y en ese año empatamos, pero ganamos con penales y me tocó hacer el último. Es decir, ganamos.

- Pero, ¿puede dejar la humildad a un lado y decir qué siente en realidad?

En el estadio de Liga, el sábado pasado, dejamos algo escrito en la pizarra de los vestuarios que decía: en 1998 ganamos por penales, en el 2020 dimos la vuelta olímpica y ahora (2023) en los 90 minutos... ahora sí vale. Hoy puedo ver que en las tres estuve. Solo puedo dar las gracias a Dios, soy un bendecido.

- ¿Es su última temporada en Barcelona?

(Hace una pausa) Desde el año pasado he venido sintiendo que es mi último año y podría decir que fue mi última visita al Rodrigo Paz como directivo.

Alfaro Moreno vive sus últimos meses como presidente de Barcelona. Amelia Andrade / Expreso

- ¿Por qué quiere una vida normal y no ir a la reelección?

No me gustaría que esa pregunta sea el titular de EXPRESO. No va por ahí la cosa. Creo que esta directiva merece seguir, pero aquí no hay nada a título personal, es un grupo de directivos.

- Y si Barcelona es campeón de LigaPro, ¿seguiría?

No depende si el equipo es campeón, le he pedido a Dios que el día que deje de ser presidente del club la gente me quiera y respete como cuando dejé de jugar.

- ¿Rafael Verduga (actual vicepresidente) es el candidato oficial?

De las personas que estamos en el directorio, Rafael quiere ser presidente, ha liderado la parte financiera; ahora cuando ven lo que pasa en Emelec se dan cuenta que es complicado el tema del dinero. No quiero hablar sobre las elecciones, no es algo sano, llegará su momento, habrá fecha y candidatos. Ya veremos quiénes son.

- ¿Qué debe cambiar para que vaya a la reelección?

Estoy a la voz de Dios, nada más. No quisiera dejar una puerta abierta. Considero que este proyecto ha sido bendecido, tomamos la cancha en blanco porque no había ni agua, y creo que hemos recuperado la imagen internacional y local de Barcelona.

- La pregunta de siempre, ¿cómo va la deuda de Barcelona?

En la próxima asamblea los socios del club tendrán los detalles, porque primero lo deben saber ellos.

Barcelona derrotó por primera vez a Liga en Casa Blanca el sábado 15 de abril. GUSTAVO GUAMAN

- Entonces en términos generales, ¿la deuda bajó, subió o está igual?

Ha bajado. Solo eso puedo decir ahora.

- Se escucha hablar de la reducción de unos 45 millones.

No tengo la cifra exacta, la cual se dará primero a los socios, pero ha bajado. A eso debe sumársele que llevamos más de 40 meses con los sueldos al día en el equipo, no solo con los jugadores, hablamos de todo Barcelona.

- ¿Y la denuncia de que había una faltante por justificar del dinero de anteriores administraciones?

La auditoría forense encontró inconsistencias en el trabajo que hizo, y en las próximas asambleas se dará a conocer cómo va. Hay un proceso en la Fiscalía que se ha llamado a declarar, siempre con la presunción de inocencia a las personas señaladas y también hay un proceso institucional donde hay socios suspendidos.

- ¿La supuesta mala relación Bustos - Díaz es una historia urbana?

Me río de lo que se dice, hay muchas cosas falsas. Pero esto pasa siempre. Que Leonai debe jugar, por qué Bustos no lo pone, pero ese jugador ha sido titular en todos los partidos.

- Hablando de rumores, ¿cuál es la historia de Barcelona que le causó risa o coraje?

Me indignó que el expresidente, quien trabaja en una radio, diga que sabe de divisiones internas por la próxima presidencia, pero aún no me he bajado, entonces con quién voy a competir.

- Las críticas sobre la forma de jugar del equipo son normales, de lo que dijo José Francisco Cevallos (expresidente de Barcelona), ¿qué tanto es verdad o falso?

Habría que preguntarle a él de dónde lo sacó, me parece raro todo. Usted acá me hace varias preguntas delicadas y yo no menciono a nadie, hay cosas que no entiendo. Lo único que puedo decir es que la respuesta o el antídoto más hermoso es lo que sucedió ante Liga de Quito... hay que seguir ganando y soñando en grande. Hay muchos que quieren triunfar en todos los partidos, cuando ellos no tienen ni una medalla que hayan logrado en el colegio.

- ¿Cuál cree que ha sido la locura más grande de su presidencia?

Dar la vuelta olímpica en el estadio Rodrigo Paz Delgado, eso fue demasiado.

- Tras el sábado dicen que Barcelona no le ganó a Liga de Quito en los 90, sino en 121 minutos.

Esa pregunta más parece meme, y de eso soy muy respetuoso: hicimos el gol en los 90, y el tiempo restante es cuestión del árbitro en recuperar minutos.