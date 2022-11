Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró que está convencido de que Kyrie Irving no es antisemita pese a la notable polémica que ha provocado el base de los Brooklyn Nets con sus publicaciones en las redes sociales y declaraciones en las últimas semanas.

"Personalmente, y basado en lo que me ha dicho directamente a mí, no tengo dudas de que no es antisemita", dijo Silver en una entrevista con The New York Times.

No obstante, el máximo responsable de la NBA, que se reunió con el jugador esta semana, señaló que Irving tiene que pasar por "un proceso" para cerrar este asunto antes de volver a las canchas.

"Sea o no antisemita no es relevante para el daño causado por publicar contenido de odio", resaltó Silver, que es judío.

También indicó que "lo más importante ahora" es que "el arrepentimiento" de Irving esa "verdaderamente auténtico y genuino".

Irving fue suspendido por los Nets de empleo y sueldo durante al menos cinco partidos después de que promoviera una película antisemita en Twitter y se negara, inicialmente, a pedir perdón de manera explícita.

Tras conocer la sanción de los Nets, Irving presentó disculpas por su mensaje, después de varios días de evasivas constantes y piruetas verbales sobre esta polémica, aunque sigue apartado de su equipo en la NBA.

"A todas las familias y comunidades judías que están dolidas y afectadas por mi publicación, lamento profundamente haberos causado dolor y pido perdón", escribió en su disculpa.

Además, Nike anunció la semana pasada que suspendió su relación de patrocinio con Irving, que comenzó en 2011, al destacar que en su empresa no hay "sitio para discurso de odio".

Irving, que en el pasado ha tenido otras controversias como su negativa a vacunarse del coronavirus, publicó en su cuenta de Twitter, con 4,5 millones de seguidores, un enlace de Amazon a la película "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" (2018).

Esta cinta está basada en un libro del mismo título publicado en 2015 que, según la revista Rolling Stone, incluye multitud de afirmaciones antisemitas como que "muchos judíos famosos" han "admitido" que rezan a "Satán o Lucifer".

En su descripción de Amazon, la cinta asegura "descubrir la verdadera identidad de los Hijos de Israel".

Este jueves, LeBron James dijo que Irving ya ha pedido perdón y "debería poder jugar" de nuevo con los Nets.

"Ya dije que no estoy a favor de la difusión de mensajes ofensivos. Y seguiré de esta manera, pero creo que Kyrie pidió perdón y debería poder jugar. Esto es lo que pienso. Así de simple", escribió LeBron en Twitter.

Esta nueva polémica sobre Irving llega poco después de que Kanye West también recibiera duras críticas por afirmaciones antisemitas y provocaciones racistas que llevaron a que marcas como Adidas y Balenciaga rompieran sus contratos con el rapero.