Nokia trae a Ecuador nuevos modelos de smartphones: 3.4, 2.4, C3 y C1 Plus

La multinacional de comunicaciones y tecnología Nokia continúa empeñada por conquistar el mercado ecuatoriano trayendo cada vez más modelos. En esta ocasión, son cuatro dispositivos nuevos los que llegan al país bajo el abrigo de HMD Global: Nokia 3.4, Nokia 2.4, Nokia C3 y Nokia C1 Plus.

Los dos primeros, con un diseño premium, presentan funcionalidades superiores como incorporación de Inteligencia Artificial para optimización de fotografía, para mayor seguridad y para una mayor eficiencia en la batería.

El C3 y el C1 plus, en cambio, buscan llevar la experiencia de Android 10 a la serie C de smartphones Nokia con modelos más económicos, siendo el C1 plus el smartphone Nokia más económico hasta el momento, con conectividad 4G. La marca asegura que con ambos modelos, ofrece una experiencia de alta calidad en el segmento ultra accesible, con la durabilidad y calidad que se esperaría de un teléfono Nokia.

Ahora bien... ¿En qué se diferencian? Te contamos los detalles:

Nokia 3.4

Con un rendimiento optimizado gracias a la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon® 460, Nokia 3.4 es para aquellos que buscan más.

LAS CLAVES

Pantalla grande y mayor duración de la batería. pantalla HD+ de 6.39 pulgadas con orificio para la cámara frontal, para asegurar un mayor aprovechamiento del espacio de pantalla. Con su batería de 4000mAh que te brinda hasta dos días de duración Fotos con IA. Con su cámara trasera triple con lente gran angular y tecnología de imagen con inteligencia artificial, el Nokia 3.4 incorpora además funciones de modo nocturno, efecto bokeh y modo retrato incluso en la cámara frontal, que te permiten capturar imágenes con calidad profesional y editarlas a tu gusto aún después de tomar la foto. Resistencia asegurada. Inspirado en la herencia finlandesa de la marca, el diseño del Nokia 3.4 no sólo es atractivo y elegante, sino también durable y resistente. Todo lo que esperarías de un teléfono Nokia.

CARACTERÍSTICAS

• Plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 460 con una mejora en el rendimiento, ideal tanto para entretenimiento, como para trabajo.

• Pantalla HD+ de 6.39 pulgadas

• Batería de hasta 2 días de duración1

• Cámara trasera triple con lente gran angular y cámara frontal con orificio en la pantalla

• Reconocido como parte del programa Android Enterprise Recommended, que certifica que cuenta con las características necesarias para uso empresarial

Modelo Nokia 3.4. nokia

Nokia 2.4

El modelo 2.4 incorpora elementos como tecnología de inteligencia artificial avanzada; perfecto para quien busca un equipo asequible.

LAS CLAVES

Pantalla grande y uso de batería superior. Gracias a su gran pantalla HD+ de 6.5 pulgadas, podrás disfrutar de imágenes o juegos sin perder ningún detalle. Su batería de 4500mAh dura hasta dos días2 de una sola carga. Captura imágenes en condiciones de poca luz. Su cámara te permite capturar imágenes de alta calidad aún en condiciones de escasa iluminación gracias al Modo Nocturno. Diseño finlandés, construido para durar. La cubierta de nano-textura 3D tiene un acabado impresionante, diseñado no solo para verse bien, sino también para resistir el uso diario. Además, incorpora sensor de huellas digitales y desbloqueo facial biométrico por Inteligencia Artificial, lo cual te permitirá tener acceso más rápido a tus aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla HD+ de 6.5 pulgadas

• Batería de hasta dos días de duración2

• Cámara frontal de 13 MP con autofocus y flash, y otra cámara frontal de 8MP

• Sensor de huellas digitales

• Desbloqueo facial con inteligencia artificial

Modelo Nokia 2.4. nokia

Nokia C3 y C1+

Ambos equipos pensados para aquellos que buscan dar el salto de un teléfono clásico a su primer smartphone, o bien, para quienes simplemente buscan un smartphone con todas las características básicas para mantenerse conectados, a un precio accesible.

El Nokia C3 cuenta con una cámara trasera de 8 MP con flash LED que te permite tomar fotografías HDR y video en Full HD, además, de una cámara frontal de 5 MP y una pantalla HD+ de 5.99 pulgadas. Gracias a su batería de 3,040mAh2, el equipo permanecerá cargado durante todo el día. Además, debido a que incorpora un potente procesador de ocho núcleos, el Nokia C3 ofrece la velocidad y eficiencia que necesitas para tus tareas cotidianas.

Nokia C1 Plus es el smartphone Nokia más económico hasta el momento que ofrece conectividad 4G. Cuenta con una pantalla HD+ de 5.45 pulgadas, cámaras trasera y frontal de 5 Megapíxeles con tecnología HDR. Nokia C1 Plus ofrece además batería de larga duración y desbloqueo por reconocimiento facial con inteligencia artificial.

Ambos equipos cuentan con carcasa de policarbonato resistente a los golpes que cumple con los rigurosos estándares de fabricación de la marca, al ser sometidos a múltiples pruebas de durabilidad, con un diseño de inspiración nórdica y sensación premium.

Prev Next Modelo Nokia C1 Plus nokia

Modelo Nokia C3. nokia

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

• El Nokia 3.4 está ya disponible en color gris, a partir de $184,99. De venta en distribuidores autorizados.

• El Nokia 2.4 está ya disponible en color gris, a partir de $154,99 (32GB) y $169,99 (64GB). De venta en Movistar y distribuidores autorizados

• El Nokia C3 estará disponible próximamente en color azul, a partir de $125,00. De venta en distribuidores autorizados

• El Nokia C1 Plus está ya disponible en color azul, a partir de $99,00. De venta en Movistar y distribuidores autorizados