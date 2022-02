Todo estilo tiene un Samsung Galaxy S22

Cada uno tiene sus preferencias, estilos y necesidades que marcan la pauta para escoger desde el ‘look’ para tomar un café con las amigas; ir al trabajo o salir de fiesta el fin de semana... hasta el teléfono que llevarán en sus bolsillos; lucirán en los selfies o usarán para sacar adelante sus emprendimientos.

Samsung lo sabe y por eso, su línea Galaxy, que vio la luz del mundo este 9 de febrero de 2022 y ya se encuentra disponible en Ecuador, tiene tres opciones: S22, S22+ y S22 Ultra. Un equipo para cada ‘outfit’, pero también con el rendimiento adecuado para cada tarea.

La ‘pinta’ del teléfono varía según sus versiones. El S22 Ultra es un móvil considerablemente grande que se puede describir como la fusión perfecta entre las líneas S y Note (ya desaparecida), ideal para la productividad y para sacarle provecho al S Pen (lápiz óptico) en su pantalla. La sensación y hasta su diseño cambia por completo con sus hermanos menores; los S22 (base) y S22 +, es decir los mellizos de tamaño intermedio de lo que de momento son los tres Galaxy S.

En las especificaciones también hay variaciones; las cámaras y su configuración, su rendimiento y su batería se ajustan al tamaño (también costo) de cada S22. Sin embargo, los tres comparten una apuesta indiscutible por la fotografía: introducen cámaras dinámicas con un avanzado procesamiento inteligente de imágenes. Los dispositivos presentan la nueva función Nightography, la apuesta de la serie para fotos perfectas en la oscuridad, y en vídeo introducen la nueva función de encuadre automático que detecta y sigue a un máximo de 10 personas y ajusta automáticamente el enfoque de la cámara.

¿El mejor? Los tres. Depende del gusto, del uso, de la necesidad y de la inversión. El precio parte de los $ 899.

S22 ULTRA, EL MÁS PODEROSO

El Galaxy S22 Ultra es perfecto para la productividad e introduce el S Pen. JUAN FAUSTOS

El Galaxy S22 Ultra reemplaza no solo al S21 Ultra, sino al Galaxy Note 20 Ultra como el mejor móvil si piensas en productividad dentro del catálogo de Samsung. En este modelo el S Pen no es opcional, sino que está integrado, realmente lo único que le faltaba para ser perfecto. Ofrece una batería de 5.000 mAh y la configuración de cámara más avanzada de la gama. Su lente principal es de 108 MP y el delantero de 40. Destacan sus funciones avanzadas de Nightography para lograr tomas perfectas incluso en total oscuridad y Modo Retrato diseñado para que cada foto parezca profesional. En cuanto a su estética, cuenta con un marco metálico, además de un acabado en cristal mate.

S22 +, UN MIX DE COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD

El Galaxy S22+ tiene el tamaño ideal entre comodidad y funcionalidad. Juan Faustos

En términos de estilo, no es muy distinto al S22 (base), tampoco en la composición de cámara (50MP en su cámara principal y 10 MP en la de selfie). En lo que sí destaca es en su tamaño (no tan grande como el Ultra, ni tan pequeño como la versión base) y en su batería, la cual sube a 4.500 mAh. La función Nightography para selfies nocturnas y el mapa de profundidad estéreo para enfocarse en lo que importa, son algunas de sus características clave. Además, cuenta con funciones para detectar la luz a su alrededor, cambiar el modo de forma inteligente, ajustar las luces y sombras por inteligencia artificial y eliminar los ‘photobombers’ u objetos no deseados en el fondo de tus tomas.

S22, EL TOQUE ÉPICO PARA SU VIDA DIARIA

El Galaxy S22, modelo base, tiene cristal mate en su parte trasera. Juan Faustos

Aunque se trata del modelo base es uno de los que más llama la atención físicamente. No es menos que “bello”. Si es que usted es de los que prefiere un móvil compacto esta es la opción. Es comodísimo, su parte trasera es de cristal (no de plástico), sus laterales de aluminio y tiene un acabado mate. La pantalla es una delicia para consumir contenido ya que el panel es Dynamic Amoled con resolución FullHD+. Su batería es 3.700 mAh, cuenta con 8 GB de RAM, su cámara principal trasera es de 50 MP y la cámara de selfie de 10.

Fotos: Juan Faustos // EXPRESO. Producción y estilismo: Gianella Muñoz. Modelo: Daniela Cárdenas, de la agencia Klasse (Ig: @modelmanagement.ec). Maquillaje y peinado: Maytee Enderica (Ig: @mayteeendericamaquillaje). Vestuario: Tennis (Ig: @tennis.ecuador) y Forever21 (Ig: @forever21ecuador).