La fuerte época invernal que ha afectado al país ha dejado secuelas, como graves daños en calles, avenidas y carreteras. A diario los conductores deben sortear vías averiadas en las que incluso son visibles huecos profundos que, de no ser evitados, deterioran abruptamente la suspensión de los automotores.

Cuando la suspensión está afectada, el vehículo pierde estabilidad, se vuelve duro, la dirección se desvía fácilmente, genera ruidos o continuas vibraciones, es decir, tiembla el volante, especialmente cuando se acelera y, a la larga, las llantas sufren un desgaste no uniforme, o se tornan ‘boludas’, como dicen comúnmente expertos y usuarios.

“Lo recomendable es revisar la suspensión cada 80.000 a 100.000 kilómetros, siempre y cuando el vehículo circule en terreno bueno; y, al menos cada 50 mil km, si lo hace muy seguido en caminos de piedra y tierra”, refiere el ingeniero Holger Carranza, quien explica que si bien existen buenos amortiguadores, su duración siempre dependerá del terreno por el que se transita.

Con él coincide el mecánico Daniel Pin, quien explica que lo primero que se daña al circular en malas vías son los amortiguadores, que se revientan, pierden presión y a la larga dañan los neumáticos. Además, las rótulas, terminales, bocines, platos, cremalleras, articulaciones se desgastan por la carencia de suspensión; y, lo que es peor, podría terminar en un volcamiento del automotor por la inestabilidad.

“Puede ser el amortiguador de mejor calidad, pero en vías malas también se afecta”, sostiene Daniel Pin, mecánico automotriz. Marcia Barzola / Expreso

“Aunque un conductor compre el amortiguador de la mejor marca para su vehículo, el más costoso, si se cae de manera violenta en huecos profundos corre el riesgo de reventarse”, explica el mecánico. Detectarlo no es complicado, porque el automotor se vuelve pesado en la circulación y en cada bache se siente el golpe fuerte, asegura. Por tanto, recomienda a los conductores transitar con precaución.

La función de la suspensión es fortalecer la tracción entre las llantas del carro y el camino por el que se circula, aguantar el peso de la carrocería y las cargas del automotor; así sobrellevar las vibraciones y golpes que sufre durante la circulación, pero a la vez proporcionar comodidad a los ocupantes del vehículo durante el traslado.

Carranza indica que, de sufrir un golpe fuerte por la caída en huecos, el conductor debe hacer de inmediato un chequeo visual para comprobar si se han roto los cauchos que protegen algunos de los componentes internos de la suspensión, incluidos los amortiguadores.

“Ahora las piezas que conforman la suspensión de los vehículos ya no son lubricadas con graseros, sino con cauchos que contienen la denominada grasa grafitada, que se vuelve líquida en acción y se solidifica mientras el carro no circula, por tanto, si está activo y se rompe algún caucho, será visible la salida de aceite”, explica el experto, quien recomienda no solo evitar los huecos, sino las complicaciones con chequeos preventivos de la suspensión.