Robots de Boston Dynamics: ahora bailan mejor que tú

La empresa Boston Dynamics generó sorpresa en las redes con un vídeo donde cuatro robots bailan la canción "Do You Love Me?" durante más de dos minutos con un equilibrio y estilo sorprendentes. Cuatro robots; dos humanoides, un perro robot, y uno sobre ruedas animan a empezar el año 2021 moviendo el esqueleto y ponen a prueba la autoestima humana.

Boston Dynamics: Los humanos son sustituibles Leer más

El vídeo comienza con Atlas (el robot humanoide) bailando en una coreografía con otro Atlas. Posteriormente se suma Spot (el perro robot) para captar todas las miradas y finalmente aparece también el tercer robot de Boston Dynamics que se mueve sobre dos ruedas manteniendo siempre el equilibrio.

Y no es la primera vez que Boston Dynamics muestra a unos de sus artilugios bailar. Dos años atrás vimos a Spot bailando 'Uptown Funk'. También lo vimos bailar en un estadio recientemente. Sin embargo, en este vídeo se aprecia en todo su esplendor las habilidades de los tres robots para saltar, mantenerse sobre una pierna y balancearse suavemente sin perder el equilibrio en ningún momento. Atlas, seguro baila mejor que muchos de nosotros.