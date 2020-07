Al Nokia 7.2 le quedan las 3 b's: bueno, bonito y barato

Vamos por lo físico. El frente y la parte posterior están hechos de vidrio, mientras que el marco es un "polímero de alta tecnología que es dos veces más fuerte que el policarbonato y la mitad del peso del aluminio", según la marca. Técnicamente es de plástico, pero al tocar parece aluminio.

Nokia hizo lo que nos han quedado debiendo otras marcas: le dio un acabado mate a su parte trasera, en la que difícilmente se quedan las huellas. Su acabado que incluso le impide volverse resbaladizo en las manos, le da una apariencia resistente y de un teléfono mucho más caro.

Cuenta con un botón de encendido que parpadea cuando recibes una notificación, y que se puede desactivar si lo de deseas, pero ya nos hacía falta una gracia como esta. Otro botón permite activar el Asistente de Google con solo presionarlo.

Su pantalla LCD es de 6.3 pulgadas con una resolución de 2280 x 1080 y su muesca se ha reducido considerablemente. Admite contenido HDR nativo, lo que da como resultado una imagen más brillante y colorida.

Rendimiento y batería

Cuenta con un procesador Snapdragon 660 de Qualcomm, una CPU de ocho núcleos basada en una arquitectura de 64 bits, combinada con 6 GB de RAM. Esta es una buena combinación, y para la mayoría de las tareas (de un usuario promedio, no premium), funciona bien.

Si bien no es el teléfono más rápido del mercado, en lo que a gama media se refiere, compensa algunos de esos puntos perdidos con su batería. Trae una batería de 3.500 mAh, y soporta fácilmente toda la jornada laboral (Whatsapp, Slack, Gmail, Chrome, Spotify y redes sociales) y una película al llegar a casa.

Cámaras Nokia 7.2

Viene con un total de tres cámaras, incluida una cámara principal de 48MP, una cámara ultra gran angular de 8MP y un sensor de profundidad de 5MP que se usa para tomas de retratos.

La cámara principal captura muchos detalles y generalmente muestra colores vibrantes, pero no está exento de fallas. La fotografía con poca luz no está muy bien, pero con buena iluminación generalmente producirá buenos resultados. Sin embargo, siendo un teléfono que ronda los 400 dólares, estos problemas no deberían sorprender.

La cámara ultra ancha de 118 grados es muy divertida de usar y abre nuevas posibilidades con los tipos de fotos que puede tomar, pero al igual que muchos otros teléfonos con una lente ultra ancha, hay una disminución de calidad.

Software Nokia 7.2

Android 9 Pie está disponible de fábrica, y una actualización de Android 10 ya apareció en los últimos días. Al igual que todos los otros dispositivos de Nokia, el 7.2 es parte del programa Android One. Esto significa un par de cosas, la más importante de las cuales son actualizaciones garantizadas. Obtiene dos años de parches de seguridad mensuales y actualizaciones importantes del sistema operativo.

Puntos claves

Tres nuevos y exclusivos estilos bokeh ZEISS. Estos modos bokeh, también conocido como modo retrato, recrean la forma en que los lentes ZEISS producen imágenes fuera de foco. Con ZEISS Modern, ZEISS Swirl y ZEISS Smooth, los usuarios podrán crear fotografías únicas.

Modo Nocturno impulsado por IA y sensor gran angular. El modo nocturno logra un desempeño estelar en condiciones de baja iluminación; mientras que el gran angular dará libertad a los usuarios de capturar muchos más detalles.

Tecnología PureDisplay con HDR siempre activo. Más de mil millones de tonos de color, contraste más alto y rango dinámico expandido.

Diseño fiel a su herencia nórdica y excelencia en ingeniería.

Botón de Asistente de Google.